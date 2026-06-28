"Війна закінчиться, якщо...": президент Фінляндії назвав єдиний страх Путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що жодні санкції чи військові втрати не здатні змусити Росію припинити війну проти України. Єдиним реальним чинником, який може вплинути на рішення Кремля, він назвав внутрішній тиск з боку російського суспільства.

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александр Стубб в інтерв’ю Politico заявив, що Путін не демонструє готовності завершувати агресію проти України під впливом зовнішніх економічних обмежень або бойових втрат. Натомість вирішальним може стати зростання невдоволення всередині самої Росії та можливий бунт проти керівництва РФ.

"Війна закінчиться, якщо населення виступить проти неї", — вважає Стубб.

На його думку, у Кремлі уважно стежать за суспільними настроями, а страх Путіна перед можливими внутрішніми заворушеннями може стати фактором, який змінить політичні розрахунки російського керівництва. Стубб також відзначив, що ознаки втоми від війни серед росіян поступово зростають, що потенційно створює нову динаміку тиску на владу у питання мирних переговорів та закінчення війни в Україні.

Однак фінський президент застеріг, що будь-який реальний мирний процес можливий лише за умови стабільного припинення вогню.

"Нам потрібне шістдесятиденне припинення вогню", — назвав Стубб мінімальну передумову для переговорів.

Стубб також провів паралелі з іншими міжнародними конфліктами, зазначивши, що для запуску переговорного процесу потрібен зовнішній посередник, здатний забезпечити виконання домовленостей. У цьому контексті він згадав президента США Дональда Трампа та назвав його потенційно ефективним переговірником.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зростання невдоволення в Росії через війну може посилити Путіна і призвести до нової ескалації проти України.

Також "Коментарі" писали, що на Заході попередили про нову страшну тактику Путіна.