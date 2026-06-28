"Война закончится, если...": президент Финляндии назвал единственный страх Путина

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что никакие санкции или военные потери не способны заставить Россию прекратить войну против Украины. Единственным реальным фактором, который может оказать влияние на решение Кремля, он назвал внутреннее давление со стороны российского общества.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб в интервью Politico заявил, что Путин не демонстрирует готовность завершать агрессию против Украины под влиянием внешних экономических ограничений или боевых потерь. Вместо этого решающим может стать рост недовольства внутри самой России и возможный бунт против руководства РФ.

"Война закончится, если население выступит против нее", – считает Стубб.

По его мнению, в Кремле внимательно следят за общественными настроениями, а страх Путина перед возможными внутренними беспорядками может стать фактором, изменившим политические расчеты российского руководства. Стубб также отметил, что признаки усталости от войны среди россиян постепенно растут, что потенциально создает новую динамику давления на власть по мирным переговорам и окончанию войны в Украине.

Однако финский президент предостерег, что любой реальный мирный процесс возможен только при стабильном прекращении огня.

"Нам нужно шестидесятидневное прекращение огня", — назвал Стубб минимальную предпосылку для переговоров.

Стубб также провел параллели с другими международными конфликтами, отметив, что для запуска переговорного процесса требуется внешний посредник, способный обеспечить исполнение договоренностей. В этом контексте он упомянул президента США Дональда Трампа и назвал его потенциально эффективным переговорщиком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рост недовольства в России в результате войны может усилить Путина и привести к новой эскалации против Украины.

Также "Комментарии" писали, что на Западе предупредили о новой страшной тактике Путина.