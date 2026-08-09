Финляндия не будет передавать Украине ракеты для Patriot: в Минобороны объяснили решение

Финляндия не сможет больше передать Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot. В Хельсинки объясняют это необходимостью сохранять собственную обороноспособность и зависимостью европейских стран от американского производства боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Антти Хаккянен. Фото: Ilta-Sanomat

Антти Хаккянен в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat заявил, что вопрос запасов ракет Patriot в Европе остается особенно важным, поскольку ключевую роль в их производстве играет американская оборонная промышленность.

"Американская промышленность находится в центре всего. И политика по отношению к уровню запасов некоторых европейских стран, владеющих ракетами Patriot, является ключевым вопросом", — сказал Хаккянен.

По его словам, у Финляндии есть определенные возможности по поставке Украине других зенитных ракет. Министр не стал раскрывать детали военной помощи, объяснив это соображениями безопасности.

Глава Минобороны также отметил, что у Финляндии граница с Россией, поэтому она не может ослаблять собственную систему противовоздушной обороны.

"Мы сделали все возможное в нашу пользу, но в качестве прифронтовой страны мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность к противовоздушной обороне", — отметил министр.

Глава финского Минобороны также выразил обеспокоенность предстоящей зимой в Украине. По его мнению, она может стать одной из самых сложных за весь период полномасштабной войны. Хаккянен отметил, что Россия продолжает сосредотачивать удары на энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь максимально усложнить прохождение отопительного сезона. Отдельно финский министр обратил внимание на проблему недостаточных темпов производства вооружений в США. В числе причин он назвал бюрократию и инертность системы военных закупок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии назвал единственный страх Путина.