Названо міста, які скоро “впадуть”: де на фронті тривають останні бої

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися. Ворог затягує свою піхоту в північну частину Покровська — окупанти, переодягнувшись в цивільний одяг вивозять тіла своїх 200-х військових.
Війна в Україні. Ілюстративне фото
Захід в місто сильно обмежений, пишуть аналітики платформи DeepState. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, противник одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби ворога зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог.
На Мирноградському відтинку, за даними платформи, ворог накопичує сили на фермах на півночі. Особовий склад знаходиться в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права.
Все активніше в полі зору, як пишуть аналітики, з'являється Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як влада, за словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, шкодить фронту.