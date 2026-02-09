Названо міста, які на межі окупації: продовжуються останні бої

Ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися. Ворог затягує свою піхоту в північну частину Покровська — окупанти, переодягнувшись в цивільний одяг вивозять тіла своїх 200-х військових.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Захід в місто сильно обмежений, пишуть аналітики платформи DeepState. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, противник одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби ворога зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог.

“Також за нашою інформацією за останні дні було декілька спроб з боку Сил Оборони завести особовий склад броньованою технікою... Автівки були знищені, особовий склад 300. Варто зазначити, що ворог посилив застосування КАбів по позиціях Сил Оборони”, — йдеться у повідомленні.

На Мирноградському відтинку, за даними платформи, ворог накопичує сили на фермах на півночі. Особовий склад знаходиться в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права.

“Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді, і на вихід яких немає жодних планів попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки ворога”, — зазначають у DeepState.

Все активніше в полі зору, як пишуть аналітики, з'являється Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника.

“Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограда, що дуже чудово розуміє ворог. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають…”, — підсумували аналітики.

