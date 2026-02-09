Названы города, которые на грани оккупации: продолжаются последние бои

Рубрики
Ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться. Враг затягивает свою пехоту в северную часть Покровска – оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела своих 200-х военных.
Заход в город сильно ограничен, пишут аналитики платформы DeepState. Противник активно проводит дистанционное минирование. Разминированные участки противник сразу заминирует. Продолжаются также постоянные попытки врага зайти в Гришино и в последнее время больше внимания пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не на Покровск, чем пользуется враг.
На Мирноградском отрезке, по данным платформы, враг скапливает силы на фермах на севере. Личный состав находится в церкви, вместе с гражданскими, в нарушение, в частности, норм гуманитарного права.
Все активнее в поле зрения, как пишут аналитики, появляется Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление. Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника.
