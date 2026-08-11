Названо міста, де зима буде найскладнішою: прогноз шокуючий

Зима 2026-2027 років може стати особливо складною для кількох українських обласних центрів. Якщо Росія, країна-агресорка, продовжить бити по енергетичній інфраструктурі, найбільше ризикують міста, де пошкодження одного великого об'єкта здатне одразу вдарити по світлу, теплу або водопостачанню. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, у яких містах буде найскладніша ситуація взимку.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT у своєму прогнозі до найбільш проблемних міст відніс Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одесу та Миколаїв. Особливо виділяється Харків. Місто вже пережило серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, тому нові удари можуть швидко позначитися на опаленні та електропостачанні.

Запоріжжя і Дніпро, на думку моделі ШІ, також залишаються вразливими через своє розташування та значення місцевої інфраструктури. Одеса й Миколаїв мають іншу проблему — попередній досвід важких опалювальних періодів після атак по енергетиці.

При цьому Київ у цьому прогнозі не названий серед головних ризикових міст.

Чат-бот Gemini розділив міста на три групи. До першої потрапили Харків, Запоріжжя, Херсон, Суми та Миколаїв. Тут головною проблемою називають близькість до фронту і ризик повторних ударів по місцевій генерації та підстанціях.

Друга група — Київ і Дніпро. Тут акцент на масштабі міст та навантаженні на енергосистему.

Третя категорія — міста, які сильно залежать від небагатьох великих об'єктів теплопостачання. Це — Кременчук, Одеса та Чернігів.

Чат-бот Copilot також звертає увагу на Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

Столиця тут опинилася на першому плані через масштаб і значення міської інфраструктури. Харків — через близькість до кордону та регулярні обстріли.

Дніпро й Запоріжжя названі важливими промисловими та логістичними центрами. Одеса, своєю чергою, залишається вразливою через портову інфраструктуру та залежність від стабільного електропостачання.

Окремо чат-бот називає найгірший варіант — коли удари одночасно припадуть по кількох великих містах. Тоді аварійні бригади та енергетики можуть просто не встигати відновлювати пошкодження.

Усі три чат-боти сходяться принаймні в одному: Харків, Запоріжжя та Дніпро залишаються серед найбільш уразливих міст. Також у двох прогнозах фігурують Київ та Одеса. Найгірший сценарій,за оцінкою ШІ, це не просто кілька годин без світла. Якщо одночасно зникнуть електроенергія, тепло та вода, звичайний зимовий блекаут може перетворитися на серйозну кризу для міста.

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