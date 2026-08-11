Названы города, где зима будет самой сложной: прогноз шокирующий

Зима 2026-2027 годов может стать особенно сложной для нескольких украинских областных центров. Если Россия, страна-агрессорка, продолжит бить по энергетической инфраструктуре, больше всего рискуют города, где повреждение одного крупного объекта способно сразу ударить по свету, теплу или водоснабжению. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, в каких городах будет самая сложная ситуация зимой.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT в своем прогнозе к наиболее проблемным городам отнес Харьков, Запорожье, Днепр, Одессу и Николаев. Особо выделяется Харьков. Город уже пережил серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому новые удары могут быстро отразиться на отоплении и электроснабжении.

Запорожье и Днепр, по мнению модели ИИ, также остаются уязвимыми из-за своего расположения и значения местной инфраструктуры. У Одессы и Николаева другая проблема — предыдущий опыт тяжелых отопительных периодов после атак по энергетике.

При этом Киев в этом прогнозе не назван среди основных рисковых городов.

Чат-бот Gemini разделил города на три группы. В первую попали Харьков, Запорожье, Херсон, Сумы и Николаев. Здесь главной проблемой называют близость к фронту и риск повторных ударов по местной генерации и подстанциям.

Вторая группа – Киев и Днепр. Здесь акцент на масштабе городов и нагрузке на энергосистему.

Третья категория – города, которые сильно зависят от немногих крупных объектов теплоснабжения. Это – Кременчуг, Одесса и Чернигов.

Чат-бот Copilot также обращает внимание на Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.

Столица здесь оказалась на первом плане из-за масштаба и значения городской инфраструктуры. Харьков – из-за близости к границе и регулярных обстрелов.

Днепр и Запорожье названы важными промышленными и логистическими центрами. Одесса, в свою очередь, остается уязвимой из-за портовой инфраструктуры и зависимости от стабильного электроснабжения.

Отдельно чат-бот называет худший вариант – когда удары одновременно придутся по нескольким крупным городам. Тогда аварийные бригады и энергетики могут просто не успевать восстанавливать повреждения.

Все три чата сходятся по крайней мере в одном: Харьков, Запорожье и Днепр остаются среди самых уязвимых городов. Также в двух прогнозах фигурируют Киев и Одесса. Худший сценарий, по оценке ИИ, это не просто несколько часов без света. Если одновременно исчезнет электроэнергия, тепло и вода, обычный зимний блекаут может превратиться в серьезный кризис для города.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде посоветовали украинцам перед зимой.



