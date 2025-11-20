logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі

Reuters пише про те, що Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує із вбивствами мирних жителів у Бучі у 2022 році

20 листопада 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські слідчі оголосили про новий процесуальний крок у розслідуванні злочинів у Бучі, вперше встановивши фігурантом справи російського командира, чиї підрозділи перебували у місті в період окупації. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації інформаційного агентства Reuters.

Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі

Розстріли у Бучі. Фото: із відкритих джерел

Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує із вбивствами мирних жителів у Бучі у 2022 році.

У матеріалі йдеться, що цей крок, за даними української сторони, важливий для реконструкції ланцюжка командування, що стояв за масовими розправами.

Після відходу російських військ у місті було виявлено тіла людей на вулицях та в масових похованнях. За даними українських структур, у Бучі з таких місцевостей було ексгумовано понад 450 тіл, а загальна кількість загиблих у районі обчислюється сотнями.

Українські прокурори уточнили, що раніше підозри вручалися окремим військовослужбовцям РФ, але нинішній документ став першим адресованим командиру.

У заяві, поширеній через юридичний фонд, було зазначено: "Повідомлення про підозру, вручене командиру підрозділу Збройних сил Росії, є важливим кроком до правосуддя за систематичні та масштабні військові злочини, скоєні в Бучі".

Кремль вкотре назвав події у місті "підставою та фейком".

Ім'я підозрюваного розкрито у заяві фонду Global Rights Compliance. Організація вказала: "Докази свідчать про те, що Юрій Володимирович Кім підозрюється у кримінальній відповідальності за 17 вбивств та чотири випадки жорстокого поводження, навмисне скоєних силами під його командуванням у Бучі".

За даними фонду, Кім керував взводом 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Правозахисники повідомили, що Кім не затриманий, а Міноборони РФ не надало коментарів. Зв'язатися з ним безпосередньо агентству Reuters також не вдалося.

Правозахисники нагадали, що матеріали справи включають свідчення, аналіз місця злочинів та інформацію з відкритих джерел.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 2 жовтня російські окупанти завдали удару дронами по Київській області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в покинутому санаторії, а одна людина отримала поранення. Про це повідомила ДСНС України у Telegram.




Джерело: https://www.reuters.com/world/ukraine-identifies-russian-commander-suspect-bucha-killings-2025-11-20/
