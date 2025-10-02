Буча оказалась в адском огне РФ: стало известно о поразительных последствиях

В ночь на 2 октября российские оккупанты нанесли удар дронами по Киевской области. В результате обстрела загорелся пожар в заброшенном санатории, а один человек получил ранения. Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.

Фото: из открытых источников

"Ночью в городе Буча в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошел пожар в двухэтажном здании неработающего санатория", — говорится в официальном сообщении.

Спасатели сообщили, что пожар удалось ликвидировать в 02:13, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Также был обнаружен пострадавший мужчина, 1977 года рождения, — добавили в ГСЧС.

Начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник уточнил, что травмированным лицом является 50-летний мужчина, получивший осколочное ранение правой голени. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Калашник подчеркнул, что российские войска намеренно атакуют мирные населенные пункты, стремясь разрушить повседневную жизнь.

"Зло должно быть наказано. Берегите себя и близких, находитесь в безопасных местах во время воздушной тревоги", – обратился начальник Киевской ОВА.

Напомним, что обстрелы Киевской области с использованием дронов и ракет продолжаются регулярно. Например, в ночь на 30 сентября регион подвергся атаке беспилотников, в результате которой был поврежден частный жилой дом, автомобиль, а также пострадала женщина 1950 года рождения.

Портал "Комментарии" уже писал , что до конца осени США и Россия планируют провести очередной раунд переговоров, в ходе которого, в частности, будут обсуждать ситуацию в Украине.