logo_ukra

BTC/USD

118429

ETH/USD

4386.53

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Буча опинилася у пекельному вогні РФ: стало відомо про вражаючі наслідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Буча опинилася у пекельному вогні РФ: стало відомо про вражаючі наслідки

Під час обстрілу зайнялася будівля непрацюючого санаторію, одна особа отримала поранення.

2 жовтня 2025, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 2 жовтня російські окупанти завдали удару дронами по Київській області. В результаті обстрілу зайнялася пожежа в закинутому санаторії, а одна людина отримала поранення. Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

Буча опинилася у пекельному вогні РФ: стало відомо про вражаючі наслідки

Фото: з відкритих джерел

"Вночі в місті Буча внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів сталася пожежа у двоповерховій будівлі непрацюючого санаторію", — йдеться в офіційному повідомленні. 

Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати о 02:13, площа загоряння становила 600 квадратних метрів.

Також було виявлено потерпілого чоловіка, 1977 року народження, — додали в ДСНС.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник уточнив, що травмованою особою є 50-річний чоловік, який отримав осколкове поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Калашник наголосив, що російські війська навмисно атакують мирні населені пункти, прагнучи зруйнувати повсякденне життя.

"Зло повинно бути покаране. Бережіть себе та близьких, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги", — звернувся начальник Київської ОВА. 

Нагадаємо, що обстріли Київської області з використанням дронів та ракет тривають регулярно. Наприклад, у ніч на 30 вересня регіон зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль, а також постраждала жінка 1950 року народження.

Портал "Коментарі" вже писав, що до кінця осені США та Росія планують провести черговий раунд переговорів, під час якого, зокрема, обговорюватимуть ситуацію в Україні.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини