Буча опинилася у пекельному вогні РФ: стало відомо про вражаючі наслідки

У ніч на 2 жовтня російські окупанти завдали удару дронами по Київській області. В результаті обстрілу зайнялася пожежа в закинутому санаторії, а одна людина отримала поранення. Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

Фото: з відкритих джерел

"Вночі в місті Буча внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів сталася пожежа у двоповерховій будівлі непрацюючого санаторію", — йдеться в офіційному повідомленні.

Рятувальники повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати о 02:13, площа загоряння становила 600 квадратних метрів.

Також було виявлено потерпілого чоловіка, 1977 року народження, — додали в ДСНС.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник уточнив, що травмованою особою є 50-річний чоловік, який отримав осколкове поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Калашник наголосив, що російські війська навмисно атакують мирні населені пункти, прагнучи зруйнувати повсякденне життя.

"Зло повинно бути покаране. Бережіть себе та близьких, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги", — звернувся начальник Київської ОВА.

Нагадаємо, що обстріли Київської області з використанням дронів та ракет тривають регулярно. Наприклад, у ніч на 30 вересня регіон зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль, а також постраждала жінка 1950 року народження.

Портал "Коментарі" вже писав, що до кінця осені США та Росія планують провести черговий раунд переговорів, під час якого, зокрема, обговорюватимуть ситуацію в Україні.