logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Назван главный виновник расстрелов людей в Буче
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван главный виновник расстрелов людей в Буче

Reuters пишет о том, что Украина сообщила, что выдала уведомление о подозрении российскому офицеру, которого следствие связывает с убийствами мирных жителей в Буче в 2022 году

20 ноября 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские следователи объявили о новом процессуальном шаге в расследовании преступлений в Буче, впервые установив фигурантом дела российского командира, чьи подразделения находились в городе в период оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикацию информационного агентства Reuters.

Назван главный виновник расстрелов людей в Буче

Расстрелы в Буче. Фото: из открытых источников

Украина сообщила, что выдала уведомление о подозрении российскому офицеру, которого следствие связывает с убийствами мирных жителей в Буче в 2022 году.

В материале говорится, что этот шаг, по данным украинской стороны, важен для реконструкции цепочки командования, стоявшей за массовыми расправами.

После ухода российских войск в городе были обнаружены тела людей на улицах и в массовых захоронениях. По данным украинских структур, в Буче из таких местности было эксгумировано свыше 450 тел, а общее число погибших в районе исчисляется сотнями.

Украинские прокуроры уточнили, что ранее подозрения вручались отдельным военнослужащим РФ, но нынешний документ стал первым, адресованным командиру.

В заявлении, распространенном через юридический фонд, было отмечено: "Сообщение о подозрении, врученное командиру подразделения Вооруженных сил России, является принципиально важным шагом к правосудию за систематические и масштабные военные преступления, совершенные в Буче".

Кремль в очередной раз назвал события в городе "подставой и фейком".

Имя подозреваемого раскрыто в заявлении фонда Global Rights Compliance. Организация указала: "Доказательства свидетельствуют о том, что Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения, умышленно совершенных силами под его командованием в Буче".

По данным фонда, Ким управлял взводом 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Правозащитники сообщили, что Ким не задержан, а Минобороны РФ не предоставило комментарии. Связаться с ним непосредственно агентству Reuters также не удалось.

Правозащитники напомнили, что материалы дела включают свидетельские показания, анализ места преступлений и информацию из открытых источников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 октября российские оккупанты нанесли удар дронами по Киевской области. В результате обстрела загорелся пожар в заброшенном санатории, а один человек получил ранения. Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/ukraine-identifies-russian-commander-suspect-bucha-killings-2025-11-20/
Теги:

Новости

Все новости