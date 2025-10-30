Названа причина нічної атаки росіян по Україні

Рубрики
Росія в ніч з 29 на 30 жовтня знову провела масований обстріл України застосувавши 653 дрони та 52 ракети. За словами Павла Лакійчука, директора програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI", головна мета атак Росіян полягає у системній роботі проти логістики та енергетики України, щоб "завалити тил" і послабити державу зсередини.
Павло Лакійчук. Фото з відкритих джерел
Павло Лакійчук в ефірі телеканалу "Київ 24" висловив свої думки щодо причин масованої атаки росіян по Україні, назвавши цілями росіян енергетику та інфраструктуру.
Експерт виділяє дві основні лінії атаки ворога. Перша, це удари по інфраструктурі: порти, залізниця, логістичні вузли, які забезпечують постачання та підкріплення ЗСУ
Другою є енергетичний компонент. За словами аналітика, ключова мета полягає у тому, що вивести з ладу генерацію та газовидобуток, щоб схилити країну до холодного, зимового режиму та політичної деморалізації.
