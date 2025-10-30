Названа причина нічної атаки росіян по Україні

Росія в ніч з 29 на 30 жовтня знову провела масований обстріл України застосувавши 653 дрони та 52 ракети. За словами Павла Лакійчука, директора програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI", головна мета атак Росіян полягає у системній роботі проти логістики та енергетики України, щоб "завалити тил" і послабити державу зсередини.

Павло Лакійчук. Фото з відкритих джерел

Павло Лакійчук в ефірі телеканалу "Київ 24" висловив свої думки щодо причин масованої атаки росіян по Україні, назвавши цілями росіян енергетику та інфраструктуру.

"Обидві ці цілі об’єднуються єдиною метою — завалити наш тил. Поки фронт тримається — завалити тил, щоб самі українці попросили про капітуляцію", — пояснив Лакійчук.

Експерт виділяє дві основні лінії атаки ворога. Перша, це удари по інфраструктурі: порти, залізниця, логістичні вузли, які забезпечують постачання та підкріплення ЗСУ

"Логістика "схід-захід" вкрай потрібна. Це результат на полі бою. І росіяни це розуміють і намагаються якомога більше зашкодити", — наголосив Лакійчук.

Другою є енергетичний компонент. За словами аналітика, ключова мета полягає у тому, що вивести з ладу генерацію та газовидобуток, щоб схилити країну до холодного, зимового режиму та політичної деморалізації.

"Цей проєкт у них вже 3 роки. Друге – це газова енергетика, газогенерація. Було декілька потужних ударів по наших газогенеруючих потужностях, які добувають наш газ. І тепер наступний у них крок: якщо зруйнують наш газовидобуток, їм треба газоперекачку зруйнувати на заході України. Бо імпорт газу і власний видобуток треба перерізати, щоб заморозити українців", — пояснив Лакійчук.

