Названа причина ночной атаки россиян по Украине

Slava Kot
Россия в ночь с 29 на 30 октября снова провела массированный обстрел Украины, применив 653 дрона и 52 ракеты. По словам Павла Лакийчука, директора программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", главная цель атак Россиян состоит в системной работе против логистики и энергетики Украины, чтобы "завалить тыл" и ослабить государство изнутри.
Павел Лакийчук. Фото из открытых источников
Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев 24" высказал свои мнения по поводу причин массированной атаки россиян по Украине, назвав целями россиян энергетику и инфраструктуру.
Эксперт выделяет две основные линии атаки противника. Первая, это удары по инфраструктуре: порты, железная дорога, логистические узлы, обеспечивающие поставку и подкрепление ВСУ
Второй является энергетический компонент. По словам аналитика, ключевая цель состоит в том, что вывести из строя генерацию и газодобычу, чтобы склонить страну к холодному, зимнему режиму и политической деморализации.
