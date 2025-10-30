Названа причина ночной атаки россиян по Украине

Россия в ночь с 29 на 30 октября снова провела массированный обстрел Украины, применив 653 дрона и 52 ракеты. По словам Павла Лакийчука, директора программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", главная цель атак Россиян состоит в системной работе против логистики и энергетики Украины, чтобы "завалить тыл" и ослабить государство изнутри.

Павел Лакийчук. Фото из открытых источников

Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев 24" высказал свои мнения по поводу причин массированной атаки россиян по Украине, назвав целями россиян энергетику и инфраструктуру.

"Обе эти цели объединяются единственной целью – завалить наш тыл. Пока фронт держится – завалить тыл, чтобы сами украинцы попросили о капитуляции", – пояснил Лакийчук.

Эксперт выделяет две основные линии атаки противника. Первая, это удары по инфраструктуре: порты, железная дорога, логистические узлы, обеспечивающие поставку и подкрепление ВСУ

"Логистика "восток-запад" крайне нужна. Это результат на поле боя. И россияне это понимают и пытаются как можно больше повредить", — подчеркнул Лакийчук.

Второй является энергетический компонент. По словам аналитика, ключевая цель состоит в том, что вывести из строя генерацию и газодобычу, чтобы склонить страну к холодному, зимнему режиму и политической деморализации.

"Этот проект у них уже 3 года. Второе – это газовая энергетика, газогенерация. Было несколько мощных ударов по нашим газогенерирующим мощностям, добывающим наш газ. И теперь следующий у них шаг: если разрушат нашу газодобычу, им нужно газоперекачку разрушить на западе Украины. Потому что импорт газа и собственную добычу нужно перерезать, чтобы заморозить украинцев", — объяснил Лакийчук.

