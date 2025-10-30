logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названа причина ночной атаки россиян по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа причина ночной атаки россиян по Украине

Россия хочет заставить Украину капитулировать в тылу, ведь не может добиться результатов на фронте.

30 октября 2025, 15:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия в ночь с 29 на 30 октября снова провела массированный обстрел Украины, применив 653 дрона и 52 ракеты. По словам Павла Лакийчука, директора программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", главная цель атак Россиян состоит в системной работе против логистики и энергетики Украины, чтобы "завалить тыл" и ослабить государство изнутри.

Названа причина ночной атаки россиян по Украине

Павел Лакийчук. Фото из открытых источников

Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев 24" высказал свои мнения по поводу причин массированной атаки россиян по Украине, назвав целями россиян энергетику и инфраструктуру.

"Обе эти цели объединяются единственной целью – завалить наш тыл. Пока фронт держится – завалить тыл, чтобы сами украинцы попросили о капитуляции", – пояснил Лакийчук.

Эксперт выделяет две основные линии атаки противника. Первая, это удары по инфраструктуре: порты, железная дорога, логистические узлы, обеспечивающие поставку и подкрепление ВСУ

"Логистика "восток-запад" крайне нужна. Это результат на поле боя. И россияне это понимают и пытаются как можно больше повредить", — подчеркнул Лакийчук.

Второй является энергетический компонент. По словам аналитика, ключевая цель состоит в том, что вывести из строя генерацию и газодобычу, чтобы склонить страну к холодному, зимнему режиму и политической деморализации.

"Этот проект у них уже 3 года. Второе – это газовая энергетика, газогенерация. Было несколько мощных ударов по нашим газогенерирующим мощностям, добывающим наш газ. И теперь следующий у них шаг: если разрушат нашу газодобычу, им нужно газоперекачку разрушить на западе Украины. Потому что импорт газа и собственную добычу нужно перерезать, чтобы заморозить украинцев", — объяснил Лакийчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как россияне цинично оправдывают массированную атаку по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал способность воевать генетической особенностью россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_WTmrlpE6L8
Теги:

Новости

Все новости