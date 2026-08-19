Найважчі місяці попереду: експерт приголомшив правдою про несподівану небезпеку

Україна взимку може зіткнутися з істотним дефіцитом електроенергії. За оцінкою народного депутата Юрія Камельчука, у найскладніші періоди нестача потужності може сягати 25%, що потенційно здатне призвести до тривалих обмежень електропостачання.

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В ефірі "Ранок.LIVE" депутат припустив, що за несприятливого розвитку подій українці можуть залишатися без електрики щонайменше на п’ять годин на добу. Водночас остаточний масштаб відключень залежатиме від кількох факторів, серед яких стан енергосистеми, температура повітря та інтенсивність російських атак.

Окремим викликом залишається ситуація з газом. За словами Камельчука, проблема наразі контрольована завдяки можливості отримувати блакитне паливо альтернативними маршрутами з європейських країн. Проте під час опалювального сезону додаткове навантаження на енергосистему може суттєво зрости.

Найбільші ризики прогнозують для великих міст, прикордонних і прифронтових територій. Саме там російські удари становлять найбільшу загрозу для об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Це найближчі до фронту або прикордоння: Суми, Харків, Київ, тому що це велике місто. Також Одеса та Одеський регіон, Миколаїв, Херсон — усе, що було під ризиком, залишається під ризиком", – заявив Камельчук.

Столиця також може зіткнутися з тривалими обмеженнями. За попередніми оцінками, у Києві під час вечірніх пікових навантажень електроенергію можуть вимикати до шести годин поспіль, тоді як ранкові обмеження можуть становити близько 2–3 годин.

Додатковою проблемою для столиці є теплопостачання. Через пошкодження ТЕЦ-4 під загрозою перебуває забезпечення теплом близько 1100 житлових будинків. Серед можливих рішень розглядають переведення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у режим роботи великих комунальних котелень.

Портал "Коментарі" вже писав, що через російські обстріли великі торговельні мережі України зазнали збитків на мільярди гривень, а деякі компанії опинилися у вкрай складному фінансовому становищі. Йдеться, зокрема, про "Епіцентр", Rozetka, "Нову пошту", "Сільпо" та АТБ. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.