Самые тяжелые месяцы впереди: эксперт ошеломил правдой о неожиданной опасности

Украина зимой может столкнуться с существенным дефицитом электроэнергии. По оценке народного депутата Юрия Камельчука, в сложные периоды недостаток мощности может достигать 25%, что потенциально способно привести к длительным ограничениям электроснабжения.

Фото: из открытых источников

В эфире "Ранок.LIVE" депутат предположил, что при неблагоприятном развитии событий украинцы могут оставаться без электричества минимум на пять часов в сутки. В то же время, окончательный масштаб отключений будет зависеть от нескольких факторов, среди которых состояние энергосистемы, температура воздуха и интенсивность российских атак.

Отдельным вызовом остается ситуация с газом. По словам Камельчука, проблема контролируется благодаря возможности получать голубое топливо альтернативными маршрутами из европейских стран. Однако в отопительный сезон дополнительная нагрузка на энергосистему может существенно возрасти.

Наибольшие риски прогнозируют для крупных городов, приграничных и прифронтовых территорий. Там российские удары представляют наибольшую угрозу для объектов энергетической инфраструктуры.

"Это ближайшие к фронту или приграничью: Сумы, Харьков, Киев, потому что это большой город. Также Одесса и Одесский регион, Николаев, Херсон – все, что было под риском, остается под риском", – заявил Камельчук.

Столица может столкнуться с длительными ограничениями. По предварительным оценкам, в Киеве во время вечерних пиковых нагрузок электроэнергию могут отключать до шести часов подряд, тогда как утренние ограничения могут составлять около 2-3 часов.

Дополнительной проблемой для столицы есть теплоснабжение. Из-за повреждений ТЭЦ-4 под угрозой находится обеспечение теплом около 1100 жилых домов. Среди возможных решений рассматривают перевод ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в режим работы больших коммунальных котельных.

Портал "Комментарии" уже писал, что из-за российских обстрелов крупные торговые сети Украины понесли убытки на миллиарды гривен, а некоторые компании оказались в крайне сложном финансовом положении. Речь идет, в частности, об "Эпицентре", Rozetka, "Новой почте", "Сильпо" и АТБ. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.