Основні торговельні мережі України на межі зникнення: у Раді шокували заявою про допомогу від держави

Через російські обстріли великі торговельні мережі України зазнали збитків на мільярди гривень, а деякі компанії опинилися у вкрай складному фінансовому становищі. Йдеться, зокрема, про "Епіцентр", Rozetka, "Нову пошту", "Сільпо" та АТБ. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

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За його словами, великі компанії є частиною масштабної економічної системи, яка забезпечує роботою десятки тисяч людей і створює попит для малого та середнього бізнесу. Руйнування підприємств та об’єктів інфраструктури безпосередньо позначається на зайнятості, сплаті податків і загальних обсягах економічної активності.

Гетманцев наголосив, що наслідки російських атак для бізнесу є надзвичайно серйозними.

"Це величезна екосистема, з якої російські обстріли витягли мільярди. І вони на межі зупинки", – заявив народний депутат.

Окремо він навів приклад Rozetka. За словами Гетманцева, компанія втратила близько 70 млн доларів. Ці кошти, пояснив депутат, фактично вибули з економічного обороту, а їхнє відновлення потребуватиме значних ресурсів.

Суттєвих втрат зазнав і "Епіцентр". Внаслідок російських ударів компанія втратила один із найсучасніших заводів у Європі. Водночас великі мережі залишаються важливими роботодавцями та платниками податків.

"Ситуація надскладна. Я в такому розпачі людей ніколи не бачив, якщо говорити про бізнес. Rozetka втратила 70 млн доларів", – зазначив Гетманцев.

Попри масштаб збитків, парламентар не вважає реалістичним запровадження загальних податкових канікул для постраждалого бізнесу. За його словами, держава змушена одночасно підтримувати економіку та фінансувати оборону.

"Зробити абсолютно всьому бізнесу податкові канікули неможливо – в такому випадку нам треба буде розпустити армію", – заявив Гетманцев.

Портал "Коментарі" вже писав, що під Верховною Радою 19 серпня зібралася акція протесту проти можливого призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні, 18 серпня, президент Володимир Зеленський подав його кандидатуру на розгляд парламенту.