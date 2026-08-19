"Це відкриє скриньку Пандори": Зеленському поставили жорсткий ультиматум через рішення щодо Хмари

Під Верховною Радою 19 серпня зібралася акція протесту проти можливого призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні, 18 серпня, президент Володимир Зеленський подав його кандидатуру на розгляд парламенту, пише 24 Канал.

Фото: з відкритих джерел

Відомо, що на місці перебувають близько 100 учасників. Протестувальники тримають плакати та картонки, українські й європейські прапори та скандують гасла із закликами до влади почути їхню позицію.

Учасники акції виступають проти призначення Хмари та вимагають повернути на посаду колишнього керівника Міноборони Михайла Федорова. За словами мітингувальників, подібні акції тривають уже 35-й день не лише в Києві, а й в інших містах України.

Однією з головних вимог протестувальників є прямий діалог із представниками влади та парламенту. Люди закликають народних депутатів не підтримувати кандидатуру Хмари під час голосування.

Особливо активно учасники акції наголошують на необхідності врахувати позицію молоді. Серед гасел, які звучать біля парламенту, є заклики до депутатів "не красти майбутнє" українців.

Одна з учасниць протесту, Емілія, заявила, що тривала відсутність діалогу між владою та мітингувальниками лише посилює розчарування суспільства.

"Є глибоке повне розчарування, тому що люди закликають владу вже понад місяць прокомунікувати з ними. Зараз просимо зробити це парламентарів", – сказала вона.

За її словами, можливе призначення Хмари може мати серйозні політичні наслідки та посилити недовіру до парламенту.

"Якщо Хмару призначать міністром оборони, то це продемонструє, що парламент абсолютно не суб'єктний і негативно покаже здатність України бути європейською демократичною державою", – наголосила учасниця акції.

Вона також закликала депутатів не підтримувати кандидатуру, вважаючи це способом уникнути подальшого загострення ситуації.

"Єдине конструктивне, що зараз може зробити Верховна Рада України, – це провалити голосування за Євгенія Хмару. Інакше відкриється скринька Пандори", – заявила Емілія.

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