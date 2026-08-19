logo_ukra

BTC/USD

64380

ETH/USD

1920.87

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії небачена паніка через успішні атаки ЗСУ: якою новою зброєю готуються захищатися окупанти
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії небачена паніка через успішні атаки ЗСУ: якою новою зброєю готуються захищатися окупанти

За інформацією СБУ, російські зенітні комплекси «Панцир» понесли значні втрати під час війни проти України

19 серпня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський холдинг "Високоточні комплекси" заявив про передачу військам РФ нової партії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С", а також стаціонарних систем "Панцир-СМД".

У Росії небачена паніка через успішні атаки ЗСУ: якою новою зброєю готуються захищатися окупанти

Фото: з відкритих джерел

За твердженням російської сторони, ці комплекси здатні знищувати різні повітряні цілі завдяки використанню кількох типів керованих ракет. Залежно від конкретного завдання боєкомплект може формуватися комбіновано та налічувати до 48 ракет.

Мобільний "Панцир-С" призначений для прикриття невеликих військових, промислових та адміністративних об’єктів, а також окремих районів. Російські військові активно використовують такі системи для посилення протиповітряної оборони під час відбиття масованих атак.

Стаціонарна версія "Панцир-СМД", своєю чергою, створена для захисту об’єктів від масштабних повітряних атак, зокрема із застосуванням безпілотників.

У РФ регулярно заявляють про високу ефективність "Панцирів". Російська сторона стверджує, що ці комплекси можуть протидіяти широкому спектру озброєнь, серед яких ударні дрони, балістичні ракети ATACMS, крилаті ракети Storm Shadow та "Фламінго", а також протирадіолокаційні ракети HARM. 

Водночас українська сторона вказує, що попри заявлені характеристики російські "Панцирі" самі залишаються важливими цілями для ударів. У СБУ раніше наголошували, що ці комплекси є одним із найбільш ефективних засобів РФ для боротьби з українськими далекобійними безпілотниками.

За даними спецслужби, у 2025 році бійці Центру спецоперацій "Альфа" завдяки далекобійним атакам змогли вдвічі скоротити кількість російських ЗРГК "Панцир". Це свідчить про те, що навіть посилення російської ППО новими комплексами не усуває їхньої вразливості перед українськими ударами.

Портал "Коментарі" вже писав, що відеозвернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова може стати початком нового етапу його політичної діяльності. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, аналізуючи заяви Федорова про необхідність змін у системі влади та проведення виборів в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини