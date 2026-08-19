У Росії небачена паніка через успішні атаки ЗСУ: якою новою зброєю готуються захищатися окупанти

Російський холдинг "Високоточні комплекси" заявив про передачу військам РФ нової партії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С", а також стаціонарних систем "Панцир-СМД".

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За твердженням російської сторони, ці комплекси здатні знищувати різні повітряні цілі завдяки використанню кількох типів керованих ракет. Залежно від конкретного завдання боєкомплект може формуватися комбіновано та налічувати до 48 ракет.

Мобільний "Панцир-С" призначений для прикриття невеликих військових, промислових та адміністративних об’єктів, а також окремих районів. Російські військові активно використовують такі системи для посилення протиповітряної оборони під час відбиття масованих атак.

Стаціонарна версія "Панцир-СМД", своєю чергою, створена для захисту об’єктів від масштабних повітряних атак, зокрема із застосуванням безпілотників.

У РФ регулярно заявляють про високу ефективність "Панцирів". Російська сторона стверджує, що ці комплекси можуть протидіяти широкому спектру озброєнь, серед яких ударні дрони, балістичні ракети ATACMS, крилаті ракети Storm Shadow та "Фламінго", а також протирадіолокаційні ракети HARM.

Водночас українська сторона вказує, що попри заявлені характеристики російські "Панцирі" самі залишаються важливими цілями для ударів. У СБУ раніше наголошували, що ці комплекси є одним із найбільш ефективних засобів РФ для боротьби з українськими далекобійними безпілотниками.

За даними спецслужби, у 2025 році бійці Центру спецоперацій "Альфа" завдяки далекобійним атакам змогли вдвічі скоротити кількість російських ЗРГК "Панцир". Це свідчить про те, що навіть посилення російської ППО новими комплексами не усуває їхньої вразливості перед українськими ударами.

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