В России невиданная паника из-за успешных атак ВСУ: каким новым оружием готовятся защищаться оккупанты

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" заявил о передаче войскам РФ новой партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также стационарных систем "Панцирь-СМД".

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По утверждению российской стороны, эти комплексы способны уничтожать разные воздушные цели благодаря использованию нескольких типов управляемых ракет. В зависимости от конкретной задачи боекомплект может формироваться комбинированно и насчитывать до 48 ракет.

Мобильный "Панцирь-С" предназначен для прикрытия небольших военных, промышленных и административных объектов, а также отдельных районов. Российские военные активно используют такие системы для усиления противовоздушной обороны при отражении массированных атак.

Стационарная версия "Панцирь-СМД", в свою очередь, создана для защиты объектов от масштабных воздушных атак, в том числе с применением беспилотников.

В РФ регулярно заявляют о высокой эффективности "панцирей". Российская сторона утверждает, что эти комплексы могут противодействовать широкому спектру вооружений, среди которых ударные дроны, баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и Фламинго, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

В то же время украинская сторона указывает, что, несмотря на заявленные характеристики, российские "Панцири" сами остаются важными целями для ударов. В СБУ ранее отмечали, что эти комплексы являются одним из наиболее эффективных средств РФ для борьбы с украинскими дальнобойными беспилотниками.

По данным спецслужбы, в 2025 году бойцы Центра спецопераций "Альфа" благодаря дальнобойным атакам смогли вдвое сократить количество российских ЗРГК "Панцирь". Это свидетельствует о том, что даже усиление российской ПВО новыми комплексами не устраняет их уязвимость перед украинскими ударами.

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