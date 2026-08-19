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В России невиданная паника из-за успешных атак ВСУ: каким новым оружием готовятся защищаться оккупанты

По информации СБУ, российские зенитные комплексы «Панцирь» понесли значительные потери во время войны против Украины

19 августа 2026, 12:00
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Клименко Елена

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" заявил о передаче войскам РФ новой партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также стационарных систем "Панцирь-СМД".

В России невиданная паника из-за успешных атак ВСУ: каким новым оружием готовятся защищаться оккупанты

Фото: из открытых источников

По утверждению российской стороны, эти комплексы способны уничтожать разные воздушные цели благодаря использованию нескольких типов управляемых ракет. В зависимости от конкретной задачи боекомплект может формироваться комбинированно и насчитывать до 48 ракет.

Мобильный "Панцирь-С" предназначен для прикрытия небольших военных, промышленных и административных объектов, а также отдельных районов. Российские военные активно используют такие системы для усиления противовоздушной обороны при отражении массированных атак.

Стационарная версия "Панцирь-СМД", в свою очередь, создана для защиты объектов от масштабных воздушных атак, в том числе с применением беспилотников.

В РФ регулярно заявляют о высокой эффективности "панцирей". Российская сторона утверждает, что эти комплексы могут противодействовать широкому спектру вооружений, среди которых ударные дроны, баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и Фламинго, а также противорадиолокационные ракеты HARM.  

В то же время украинская сторона указывает, что, несмотря на заявленные характеристики, российские "Панцири" сами остаются важными целями для ударов. В СБУ ранее отмечали, что эти комплексы являются одним из наиболее эффективных средств РФ для борьбы с украинскими дальнобойными беспилотниками.

По данным спецслужбы, в 2025 году бойцы Центра спецопераций "Альфа" благодаря дальнобойным атакам смогли вдвое сократить количество российских ЗРГК "Панцирь". Это свидетельствует о том, что даже усиление российской ПВО новыми комплексами не устраняет их уязвимость перед украинскими ударами.

Портал "Комментарии" уже писал, что видеообращение бывшего министра обороны Михаила Федорова может стать началом нового этапа его политической деятельности. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, анализируя заявления Федорова о необходимости изменений в системе власти и проведении выборов в Украине.



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