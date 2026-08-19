"Это откроет ящик Пандоры": Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за решений по Облаку

Под Верховной Радой 19 августа собралась акция протеста против возможного назначения Евгения Хмары министром обороны Украины. Накануне, 18 августа, президент Владимир Зеленский представил его кандидатуру на рассмотрение парламента, пишет 24 Канал.

Фото: из открытых источников

Известно, что на месте около 100 участников. Протестующие держат плакаты и картонки, украинские и европейские флаги и скандируют лозунги с призывами к власти услышать их позицию.

Участники акции выступают против назначения Облака и требуют вернуть на должность бывшего руководителя Минобороны Михаила Федорова. По словам митингующих, подобные акции продолжаются уже 35-й день не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Одним из главных требований протестующих является прямой диалог с представителями власти и парламента. Люди призывают народных депутатов не поддерживать кандидатуру Облака во время голосования.

Особенно активно участники акции подчеркивают необходимость учесть позицию молодежи. Среди лозунгов, звучащих возле парламента, есть призывы к депутатам "не воровать будущее" украинцев.

Одна из участниц протеста, Эмилия, заявила, что длительное отсутствие диалога между властью и митингующими только усугубляет разочарование общества.

"Есть глубокое полное разочарование, потому что люди призывают власть уже больше месяца прокоммуникировать с ними. Сейчас просим сделать это парламентариев", – сказала она.

По ее словам, возможное назначение облака может иметь серьезные политические последствия и усилить недоверие к парламенту.

"Если Хмару назначат министром обороны, то это продемонстрирует, что парламент абсолютно не субъектен и негативно покажет способность Украины быть европейским демократическим государством", – подчеркнула участник акции.

Она также призвала депутатов не поддерживать кандидатуру, считая это способом избежать дальнейшего обострения ситуации.

"Единственное конструктивное, что сейчас может сделать Верховная Рада Украины – это провалить голосование за Евгения Хмару. Иначе откроется ящик Пандоры", – заявила Эмилия.

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