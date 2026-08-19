Основные торговые сети Украины на грани исчезновения: в Раде шокировали заявление о помощи от государства

Из-за российских обстрелов крупные торговые сети Украины понесли убытки на миллиарды гривен, а некоторые компании оказались в крайне сложном финансовом положении. Речь идет, в частности, об "Эпицентре", Rozetka, "Новой почте", "Сильпо" и АТБ. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

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По его словам, крупные компании являются частью масштабной экономической системы, обеспечивающей работой десятки тысяч человек и создающей спрос для малого и среднего бизнеса. Разрушение предприятий и объектов инфраструктуры напрямую сказывается на занятости, уплате налогов и общих объемах экономической активности.

Гетманцев подчеркнул, что последствия российских атак для бизнеса чрезвычайно серьезны.

"Это огромная экосистема, из которой российские обстрелы извлекли миллиарды. И они на грани остановки", – заявил народный депутат.

Отдельно он привел пример Rozetka. По словам Гетманцева, компания потеряла около 70 млн. долларов. Эти средства, пояснил депутат, фактически выбыли из экономического оборота, а их восстановление потребует значительных ресурсов.

Существенные потери понес и "Эпицентр". В результате российских ударов компания потеряла один из самых современных заводов в Европе. В то же время, крупные сети остаются важными работодателями и налогоплательщиками.

"Ситуация сверхсложная. Я в таком отчаянии людей никогда не видел, если говорить о бизнесе. Rozetka потеряла 70 млн долларов", – отметил Гетманцев.

Несмотря на масштаб ущерба, парламентарий не считает реалистичным введение общих налоговых каникул для пострадавшего бизнеса. По его словам, государство вынуждено одновременно поддерживать экономику и финансировать оборону.

"Сделать абсолютно всему бизнесу налоговые каникулы невозможно – в таком случае нам нужно будет распустить армию", – заявил Гетманцев.

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