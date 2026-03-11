«Найтриваліша атака з початку війни»: у Сочі понад 28 годин лунають вибухи на тлі загроз газовій інфраструктурі

Російський курорт Сочі понад 28 годин перебуває під масованою атакою безпілотників. Як повідомляє видання "Важные истории", нинішній наліт став найбільш затяжним за весь час повномасштабного конфлікту. Цю інформацію підтвердив і мер міста, зазначивши, що "це найтриваліша атака з початку війни".

Сочі, РФ

Ключовою ціллю ударів, на думку аналітиків, є критична інфраструктура, пов’язана з газопроводом "Турецький потік". Під прицілом опинилися декілька енергетичних станцій, які підтримують необхідний тиск для транспортування російського палива до Туреччини, Угорщини, Сербії та Словаччини.

У Міністерстві оборони країни-агресора вже встигли звинуватити Україну у намаганні заблокувати енергопостачання до європейських країн. Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав дії ЗСУ "безвідповідальними", намагаючись апелювати до ризиків поглиблення глобальної енергетичної кризи.

Попри заяви російської сторони про роботу ППО, атака триває вже другу добу, що свідчить про серйозні проблеми з захистом стратегічних об'єктів у регіоні. Наразі офіційний Київ не коментував причетність до вибухів у Сочі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.

Особливу увагу привернула відповідь оборонного відомства користувачу з Тули. Росіянин опублікував пост зі свічкою та словами підтримки: "Тула з вами, Брянськ, Росія, сумуємо". Реакція української сторони не забарилася і виявилася максимально прямолінійною. "Ну, якщо "з вами", то і Тулі оформимо", — лаконічно прокоментували в Міноборони, прозоро натякаючи, що промислові та військові потужності цього міста можуть стати наступними цілями для українських засобів ураження.