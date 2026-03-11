«Самая длительная атака с начала войны»: в Сочи более 28 часов раздаются взрывы на фоне угроз газовой инфраструктуре

Рубрики
Недилько Ксения
Российский курорт Сочи более 28 часов находится под массированной атакой беспилотников. Как сообщает издание "Важные истории", нынешний налет стал наиболее затяжным за все время полномасштабного конфликта. Эту информацию подтвердил и мэр города, отметив, что "это самая продолжительная атака с начала войны".
Сочи, РФ
Ключевой целью ударов, по мнению аналитиков, является критическая инфраструктура, связанная с газопроводом Турецкий поток. Под прицелом оказались несколько энергетических станций, поддерживающих необходимое давление для транспортировки российского топлива в Турцию, Венгрию, Сербию и Словакию.
В Министерстве обороны страны-агрессора уже успели обвинить Украину в попытке заблокировать энергоснабжение в европейские страны. Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал действия ВСУ "безответственными", пытаясь апеллировать к рискам углубления глобального энергетического кризиса.
Несмотря на заявления российской стороны о работе ПВО, атака длится уже вторые сутки, что свидетельствует о серьезных проблемах с защитой стратегических объектов в регионе. Пока официальный Киев не комментировал причастность к взрывам в Сочи.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны Украины избрало нетипичную и ироническую стратегию коммуникации в соцсети Threads. Представители ведомства начали активно оставлять комментарии под сообщениями жителей РФ, которые обсуждают недавние успешные удары по военным объектам в Брянске.
Особое внимание привлек ответ оборонного ведомства пользователю из Тулы. Россиянин опубликовал пост со свечой и словами поддержки: "Тула с вами, Брянск, Россия, скучаем". Реакция украинской стороны не заставила себя ждать и оказалась максимально прямолинейной. "Ну, если "с вами", то и Туле оформим", — лаконично прокомментировали в Минобороны, прозрачно намекая, что промышленные и военные мощности этого города могут стать следующими целями для украинских средств поражения.