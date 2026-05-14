Найстрашніша атака РФ з початку війни: озвучено шокуючі дані про кількість запущених цілей

У ніч проти 14 травня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України за останній час. Окупанти застосували сотні ударних безпілотників та ракети різних типів, намагаючись завдати ударів по українських регіонах. До відбиття масованого повітряного нападу були залучені всі складові системи протиповітряної оборони.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, противник випустив 675 дронів різних модифікацій. Серед них — ударні безпілотники Shahed, дрони-імітатори, а також інші баражуючі боєприпаси. Запуски здійснювалися з кількох напрямків на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Крім безпілотників, російська армія атакувала Україну аеробалістичними ракетами “Кинджал”, балістичними ракетами “Іскандер-М” та крилатими ракетами Х-101. Основними районами запуску стали Брянська, Курська, Липецька та Вологодська області РФ.

Українські сили ППО працювали в посиленому режимі. До захисту неба були залучені зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та оператори безпілотних систем. Завдяки злагодженій роботі оборонців вдалося знищити або подавити 693 повітряні цілі.

Серед ліквідованих об’єктів — десятки ракет та сотні ворожих дронів. Зокрема, українська ППО перехопила 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет і понад 650 безпілотників різних типів. Це дозволило суттєво зменшити масштаби можливих руйнувань та втрат.

Втім, уникнути наслідків атаки повністю не вдалося. Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на кількох десятках локацій. Також у низці регіонів повідомляли про падіння уламків збитих повітряних цілей. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється місцевою владою та рятувальниками.

Портал "Коментарі" вже писав, що, на думку аналітика міжнародної політики Олександра Колесніченка, подальша ескалація безпекової ситуації в Європі безпосередньо пов’язана з розвитком подій в Україні. Він вважає, що у разі погіршення становища російських військ на Донбасі Кремль може вдатися до розширення географії конфлікту та активізувати білоруський напрям, де вже помітні ознаки підготовки відповідної інфраструктури.