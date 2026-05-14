В ночь на 14 мая российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины за последнее время. Оккупанты применили сотни ударных беспилотников и ракеты разных типов, пытаясь нанести удары по украинским регионам. К отражению массированного воздушного нападения были вовлечены все составляющие системы противовоздушной обороны.

По информации Воздушных сил ВСУ, противник выпустил 675 дронов разных модификаций. Среди них – ударные беспилотники Shahed, дроны-имитаторы, а также другие барражирующие боеприпасы. Запуски производились по нескольким направлениям на территории России и временно оккупированного Крыма.

Кроме беспилотников, российская армия атаковала Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", баллистическими ракетами "Искандер-М" и крылатыми ракетами Х-101. Основными районами запуска стали Брянская, Курская, Липецка и Вологодская области РФ.

Украинские силы ПВО работали в усиленном режиме. В защиту неба были привлечены зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и операторы беспилотных систем. Благодаря слаженной работе защитников удалось уничтожить или подавить 693 воздушных целей.

Среди ликвидированных объектов – десятки ракет и сотни вражеских дронов. В частности, украинское ПВО перехватило 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет и более 650 беспилотников разных типов. Это позволило существенно снизить масштабы возможных разрушений и потерь.

Впрочем, избежать последствий атаки полностью не удалось. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на нескольких десятках локаций. Также в ряде регионов сообщали о падении обломков сбитых воздушных целей. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется местными властями и спасателями.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по мнению аналитика международной политики Александра Колесниченко, дальнейшая эскалация ситуации в Европе напрямую связана с развитием событий в Украине. Он считает, что в случае ухудшения положения российских войск в Донбассе Кремль может прибегнуть к расширению географии конфликта и активизировать белорусское направление, где уже заметны признаки подготовки соответствующей инфраструктуры.