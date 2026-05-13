Путін піде на все: експерт нажахав планами про удари по ЄС та білоруський фронт
Путін піде на все: експерт нажахав планами про удари по ЄС та білоруський фронт

Поразки РФ на Донбасі можуть призвести до ескалації Путіним, зокрема до ударів по європейських підприємствах і відкриття "білоруського фронту"

13 травня 2026, 15:35
Автор:
Клименко Елена

На думку аналітика міжнародної політики Олександра Колесніченка, подальша ескалація безпекової ситуації в Європі безпосередньо пов’язана з розвитком подій в Україні. Він вважає, що у разі погіршення становища російських військ на Донбасі Кремль може вдатися до розширення географії конфлікту та активізувати білоруський напрям, де вже помітні ознаки підготовки відповідної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Експерт наголосив, що нинішні процеси можуть стати передумовою для більш масштабної ескалації. За його словами, у різних європейських країнах, зокрема в Польщі та Німеччині, не можна виключати ризики потенційних ударів по критичній інфраструктурі.

Колесніченко звернув увагу, що Росія вже зараз може здійснювати приховані дії — від інформаційних операцій до саботажу, однак у разі відсутності ефекту Кремль, ймовірно, розглядатиме більш прямі методи тиску. Він підкреслив, що рішення Путіна щодо подальших кроків значною мірою залежатимуть від ситуації на українському фронті.

Окремо аналітик зазначив, що у Білорусі фіксується активне будівництво доріг та військової інфраструктури, що може свідчити про підготовку логістичної бази для можливих наступальних дій. На його думку, такі процеси не є випадковими та можуть мати стратегічне значення.

Водночас він припустив, що у разі посилення напруги це вплине не лише на безпекову ситуацію в регіоні, а й на політичні процеси в самій Європі, зокрема на зростання підтримки окремих політичних сил. 

"Коментарі" вже писали, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, є не просто регіональним конфліктом, а прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку.  



