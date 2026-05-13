Путин пойдет на все: эксперт напугал планами ударов по ЕС и белорусский фронт

По мнению аналитика международной политики Александра Колесниченко, дальнейшая эскалация ситуации в Европе напрямую связана с развитием событий в Украине. Он считает, что в случае ухудшения положения российских войск в Донбассе Кремль может прибегнуть к расширению географии конфликта и активизировать белорусское направление, где уже заметны признаки подготовки соответствующей инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что нынешние процессы могут стать предпосылкой для более масштабной эскалации. По его словам, в разных европейских странах, в частности, в Польше и Германии, нельзя исключать риски потенциальных ударов по критической инфраструктуре.

Колесниченко обратил внимание, что Россия уже сейчас может совершать скрытые действия от информационных операций до саботажа, однако в случае отсутствия эффекта Кремль, вероятно, будет рассматривать более прямые методы давления. Он подчеркнул, что решение Путина относительно дальнейших шагов будет в значительной степени зависеть от ситуации на украинском фронте.

Отдельно аналитик отметил, что в Беларуси фиксируется активное строительство дорог и военной инфраструктуры, что может свидетельствовать о готовящейся логистической базе для возможных наступательных действий. По его мнению, такие процессы не случайны и могут иметь стратегическое значение.

В то же время он предположил, что в случае усиления напряжения это повлияет не только на ситуацию в области безопасности в регионе, но и на политические процессы в самой Европе, в частности на рост поддержки отдельных политических сил.

"Комментарии" уже писали , что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что война, развязанная Россией против Украины, является не просто региональным конфликтом, а прямым вызовом всему евроатлантическому порядку безопасности.