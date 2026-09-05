Найгірше для Києва ще попереду: на Заході розповіли, як Путін наказав змінити удари по Україні

Росія з кінця серпня змінила тактику повітряних атак по Києву, збільшивши частоту ударів та активніше використовуючи реактивні безпілотники. Тепер погрози виникають не лише в нічний час – столиці доводиться практично цілодобово адаптуватися до повітряних тривог. Про це пише Bloomberg.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, нова стратегія російських військ впливає на повсякденне життя міста. Повітряні атаки ускладнюють логістику, роботу державних служб та економічну активність, одночасно підвищуючи загрозу мирному населенню.

Особливо тривожною ситуація стає напередодні холодного сезону. У Bloomberg наголошують, що постійні тривоги знову змушують мешканців Києва переглядати звичний розпорядок. Батьки маленьких дітей все частіше замислюються про тимчасовий або постійний виїзд зі столиці.

За сім днів до 2 вересня у Києві 74 рази оголошували повітряну тривогу. Загальна тривалість сигналів склала 63 години, наводить Bloomberg дані міської влади.

Раніше мешканці столиці встигли збудувати певну систему: пережити нічну атаку, а вдень повернутися до роботи та звичайного життя. Наразі цей баланс порушено. Людям доводиться проводити більше часу у укриттях та метро, скорочувати прогулянки та бути готовими до загрози у будь-який час доби.

На цьому тлі зберігається небезпека нових ударів по енергетичній інфраструктурі. У виданні припускають, що скорочення використання балістичних ракет може бути пов'язане із накопиченням такого озброєння перед зимою. При цьому російська стратегія, як і раніше, може бути спрямована на пошкодження енергетичної та опалювальної системи України.

Українська влада вже готується до зміни характеру загроз. Президент Володимир Зеленський заявив про коригування протоколів безпеки. Зокрема, планується дворівнева система оповіщення, яка дозволить відрізняти загрозу атаки безпілотників від серйознішої ракетної небезпеки.

Це має дати підприємствам та державним установам можливість продовжувати роботу за менш високого рівня загрози, не зупиняючи життя столиці через кожну повітряну тривогу.

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