Худшее для Киева еще впереди: на Западе рассказали, как Путин приказал изменить удары по Украине

Россия с конца августа изменила тактику воздушных атак по Киеву, увеличив частоту ударов и активнее используя реактивные беспилотники. Теперь угрозы возникают не только в ночные часы – столице приходится практически круглосуточно адаптироваться к воздушным тревогам. Об этом пишет Bloomberg.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

По данным издания, новая стратегия российских войск уже влияет на повседневную жизнь города. Воздушные атаки осложняют логистику, работу государственных служб и экономическую активность, одновременно повышая угрозу для мирного населения.

Особенно тревожной ситуация становится накануне холодного сезона. В Bloomberg отмечают, что постоянные тревоги вновь заставляют жителей Киева пересматривать привычный распорядок. Родители маленьких детей все чаще задумываются о временном или постоянном выезде из столицы.

За семь дней до 2 сентября в Киеве 74 раза объявляли воздушную тревогу. Общая продолжительность сигналов составила 63 часа, приводит Bloomberg данные городских властей.

Раньше жители столицы успели выстроить определенную систему: пережить ночную атаку, а днем вернуться к работе и обычной жизни. Теперь этот баланс нарушен. Людям приходится проводить больше времени в укрытиях и метро, сокращать прогулки и быть готовыми к угрозе в любое время суток.

На этом фоне сохраняется опасность новых ударов по энергетической инфраструктуре. В издании допускают, что сокращение использования баллистических ракет может быть связано с накоплением такого вооружения перед зимой. При этом российская стратегия, как и прежде, может быть направлена на повреждение энергетической и отопительной систем Украины.

Украинские власти уже готовятся к изменению характера угроз. Президент Владимир Зеленский заявил о корректировке протоколов безопасности. В частности, планируется двухуровневая система оповещения, которая позволит отличать угрозу атаки беспилотников от более серьезной ракетной опасности.

Это должно дать предприятиям и государственным учреждениям возможность продолжать работу при менее высоком уровне угрозы, не останавливая жизнь столицы из-за каждой воздушной тревоги.

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