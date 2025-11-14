logo_ukra

BTC/USD

96733

ETH/USD

3175.54

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Найближча зима може стати вирішальною у війні: озвучено неоднозначний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Найближча зима може стати вирішальною у війні: озвучено неоднозначний прогноз

Полковник у запасі Роман Світан прогнозує, що війна може тривати ще 3–4 роки, й підкреслює потребу у знищенні ресурсів РФ для її фінансового ослаблення

14 листопада 2025, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Попри зміну погодних умов, російські війська продовжують активні наступальні дії на фронті, хоча раніше восени бої зазвичай сповільнювалися через несприятливу погоду. Це свідчить, що зимовий сезон 2025–2026 років відрізнятиметься від попередніх.

Найближча зима може стати вирішальною у війні: озвучено неоднозначний прогноз

Фото: з відкритих джерел

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що до настання повноцінної зими ворог намагатиметься просунутися в міста. Так, в Покровську окупанти вже закріпилися, тому на цьому напрямку їхня активність та присутність зростатиме.

Світан переконаний, що війна не завершиться цієї зими і бойові дії можуть тривати ще близько трьох років. "Є чіткі формули ведення бойових дій, і швидко її завершити не вдасться. Ми готуємося воювати ще три роки", — зазначив він.

За його словами, ключовим завданням є системне знищення ресурсів Росії, зокрема НПЗ, енергетики та хімічних підприємств, які приносять ворогу прибутки. Це, на думку Світана, можливо реалізувати за 1,5 року. Після цього економічні можливості Росії для фінансування війни будуть значно обмежені.

На фронті ворог намагається прорватися до житлової забудови Мирнограда та закріпитися, розширюючи контрольовану територію. Окупанти прагнуть оточити місто з кількох напрямків і прорватися до траси біля Родинського.

На Покровському напрямку щодня фіксують найбільшу кількість штурмів, проте, за словами Олександра Сирського, росіяни поки що не захопили Покровськ і не оточили українські війська.

Як вже писали "Коментарі", масштабна нічна атака по Києву призвела до серйозних руйнувань у кількох районах столиці. Найскладніша ситуація склалася в Деснянському районі, де рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Трагедія набула особливо емоційного звучання після того, як місцева мешканка у розпачі звернулася до мера міста, благаючи врятувати її рідних, які опинилися під зруйнованою частиною будинку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини