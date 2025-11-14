Найближча зима може стати вирішальною у війні: озвучено неоднозначний прогноз

Попри зміну погодних умов, російські війська продовжують активні наступальні дії на фронті, хоча раніше восени бої зазвичай сповільнювалися через несприятливу погоду. Це свідчить, що зимовий сезон 2025–2026 років відрізнятиметься від попередніх.

Фото: з відкритих джерел

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що до настання повноцінної зими ворог намагатиметься просунутися в міста. Так, в Покровську окупанти вже закріпилися, тому на цьому напрямку їхня активність та присутність зростатиме.

Світан переконаний, що війна не завершиться цієї зими і бойові дії можуть тривати ще близько трьох років. "Є чіткі формули ведення бойових дій, і швидко її завершити не вдасться. Ми готуємося воювати ще три роки", — зазначив він.

За його словами, ключовим завданням є системне знищення ресурсів Росії, зокрема НПЗ, енергетики та хімічних підприємств, які приносять ворогу прибутки. Це, на думку Світана, можливо реалізувати за 1,5 року. Після цього економічні можливості Росії для фінансування війни будуть значно обмежені.

На фронті ворог намагається прорватися до житлової забудови Мирнограда та закріпитися, розширюючи контрольовану територію. Окупанти прагнуть оточити місто з кількох напрямків і прорватися до траси біля Родинського.

На Покровському напрямку щодня фіксують найбільшу кількість штурмів, проте, за словами Олександра Сирського, росіяни поки що не захопили Покровськ і не оточили українські війська.

