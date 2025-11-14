logo

Ближайшая зима может стать решающей в войне: озвучен неоднозначный прогноз
Ближайшая зима может стать решающей в войне: озвучен неоднозначный прогноз

Полковник в запасе Роман Свитан прогнозирует, что война может продолжаться еще 3–4 года и подчеркивает потребность в уничтожении ресурсов РФ для ее финансового ослабления.

14 ноября 2025, 13:20
Несмотря на изменение погодных условий, российские войска продолжают активные наступательные действия на фронте, хотя осенью бои обычно замедлялись из-за неблагоприятной погоды. Это свидетельствует о том, что зимний сезон 2025-2026 годов будет отличаться от предыдущих.

Ближайшая зима может стать решающей в войне: озвучен неоднозначный прогноз

Фото: из открытых источников

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что до наступления полноценной зимы враг будет пытаться продвинуться в города. Да, в Покровске оккупанты уже закрепились, поэтому на этом направлении их активность и присутствие будет расти.

Рассвет убежден, что война не завершится этой зимой и боевые действия могут продолжаться еще около трех лет. "Есть четкие формулы ведения боевых действий и быстро ее завершить не удастся. Мы готовимся воевать еще три года", — отметил он.

По его словам, ключевой задачей является системное уничтожение ресурсов России, в том числе НПЗ, энергетики и химических предприятий, приносящих врагу доходы. Это, по мнению Свитана, можно реализовать за 1,5 года. После этого экономические возможности России для финансирования войны будут значительно ограничены.

На фронте враг пытается прорваться в жилую застройку Мирнограда и закрепиться, расширяя контролируемую территорию. Оккупанты стремятся окружить город по нескольким направлениям и прорваться к трассе возле Родинского.

На Покровском направлении каждый день фиксируют наибольшее количество штурмов, однако, по словам Александра Сырского, россияне пока не захватили Покровск и не оцепили украинские войска.

Как уже писали "Комментарии", масштабная ночная атака по Киеву привела к серьезным разрушениям в нескольких районах столицы. Сложнейшая ситуация сложилась в Деснянском районе, где спасательные службы продолжают поиск людей под завалами. Трагедия приобрела особенно эмоциональное звучание после того, как местная жительница в отчаянии обратилась к мэру города, умоляя спасти ее родных, оказавшихся под разрушенной частью дома.



