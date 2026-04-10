Найбільше падіння населення: яка країна найбільше за всіх у світі втрачає людей

Ткачова Марія
Україна посіла перше місце у світі за темпами скорочення населення — за останні 25 років кількість жителів зменшилася на 32,5%.
Україна стала світовим лідером за темпами скорочення населення
Подібна тенденція спостерігається і в інших країнах Східної Європи. Зокрема, значне скорочення населення зафіксовано в Болгарії (мінус 23%), Латвії (мінус 21%), Молдові (мінус 18%) та Литві (мінус 17%).
Експерти пояснюють ці процеси кількома ключовими факторами. Серед них — масштабна трудова міграція до західних країн, особливо після вступу частини держав до Європейського Союзу, а також низький рівень народжуваності.
На відміну від цих країн, населення світу загалом продовжує зростати. За той самий період глобальний показник збільшився в середньому на 46,6%.
Найбільші темпи приросту зафіксовано в країнах із високим рівнем економічного розвитку та міграційною привабливістю. Зокрема, населення Катару зросло більш ніж у чотири рази — на 423%.
Аналітики наголошують, що демографічні зміни можуть мати довгострокові наслідки для економіки, ринку праці та соціальної системи.