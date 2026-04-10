Найбільше падіння населення: яка країна найбільше за всіх у світі втрачає людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільше падіння населення: яка країна найбільше за всіх у світі втрачає людей

Україна стала світовим лідером за темпами скорочення населення за останні 25 років

10 квітня 2026, 16:36
Ткачова Марія

Україна посіла перше місце у світі за темпами скорочення населення — за останні 25 років кількість жителів зменшилася на 32,5%.

Подібна тенденція спостерігається і в інших країнах Східної Європи. Зокрема, значне скорочення населення зафіксовано в Болгарії (мінус 23%), Латвії (мінус 21%), Молдові (мінус 18%) та Литві (мінус 17%).

Експерти пояснюють ці процеси кількома ключовими факторами. Серед них — масштабна трудова міграція до західних країн, особливо після вступу частини держав до Європейського Союзу, а також низький рівень народжуваності.

На відміну від цих країн, населення світу загалом продовжує зростати. За той самий період глобальний показник збільшився в середньому на 46,6%.

Найбільші темпи приросту зафіксовано в країнах із високим рівнем економічного розвитку та міграційною привабливістю. Зокрема, населення Катару зросло більш ніж у чотири рази — на 423%.

Аналітики наголошують, що демографічні зміни можуть мати довгострокові наслідки для економіки, ринку праці та соціальної системи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що імператорські пінгвіни, найбільший вид пінгвінів у світі, опинилися під серйозною загрозою через зміну клімату та масове танення льоду в Антарктиді.
За даними досліджень, у місцях їхнього розмноження фіксують рекордні темпи руйнування льодових покривів. Це безпосередньо впливає на виживання пташенят, які ще не вміють плавати. Через нестабільність льоду вони падають у воду і гинуть, або не витримують холоду. Найскладніша ситуація спостерігається в районі Море Беллінсгаузена, де у 2022 році зруйнувалися чотири з п’яти колоній імператорських пінгвінів. Унаслідок цього загинули тисячі пташенят.



Джерело: https://www.visualcapitalist.com/mapped-population-growth-by-country-2000-2025/
