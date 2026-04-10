Наибольшее падение населения: какая страна больше всех в мире теряет людей

Ткачова Марія
Украина стала мировым лидером по темпам сокращения населения
Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Европы. В частности, значительное сокращение населения зафиксировано в Болгарии (23%), Латвии (21%), Молдове (18%) и Литве (17%).
Эксперты объясняют эти процессы несколькими ключевыми факторами. Среди них масштабная трудовая миграция в западные страны, особенно после вступления части государств в Европейский Союз, а также низкий уровень рождаемости.
В отличие от этих стран, население мира в целом продолжает расти. За этот же период глобальный показатель увеличился в среднем на 46,6%.
Наибольшие темпы прироста зафиксированы в странах с высоким уровнем экономического развития и миграционной привлекательностью. В частности, население Катара выросло более чем в четыре раза – на 423%.
Аналитики отмечают, что демографические изменения могут иметь долгосрочные последствия для экономики, рынка труда и социальной системы.