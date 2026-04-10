Наибольшее падение населения: какая страна больше всех в мире теряет людей
Наибольшее падение населения: какая страна больше всех в мире теряет людей

Украина стала мировым лидером по темпам сокращения населения за последние 25 лет

10 апреля 2026, 16:36
Автор:
Ткачова Марія

Украина заняла первое место в мире по темпам сокращения населения – за последние 25 лет количество жителей уменьшилось на 32,5%.

Наибольшее падение населения: какая страна больше всех в мире теряет людей

Украина стала мировым лидером по темпам сокращения населения

Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Европы. В частности, значительное сокращение населения зафиксировано в Болгарии (23%), Латвии (21%), Молдове (18%) и Литве (17%).

Эксперты объясняют эти процессы несколькими ключевыми факторами. Среди них масштабная трудовая миграция в западные страны, особенно после вступления части государств в Европейский Союз, а также низкий уровень рождаемости.

В отличие от этих стран, население мира в целом продолжает расти. За этот же период глобальный показатель увеличился в среднем на 46,6%.

Наибольшие темпы прироста зафиксированы в странах с высоким уровнем экономического развития и миграционной привлекательностью. В частности, население Катара выросло более чем в четыре раза – на 423%.

Аналитики отмечают, что демографические изменения могут иметь долгосрочные последствия для экономики, рынка труда и социальной системы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что и мператорские пингвины, крупнейший вид пингвинов в мире, оказались под серьезной угрозой из-за изменения климата и массового таяния льда в Антарктиде.
По данным исследований, в местах их размножения фиксируют рекордные темпы разрушения ледяных покровов. Это оказывает непосредственное влияние на выживание птенцов, которые еще не умеют плавать. Из-за нестабильности льда они падают в воду и погибают или не выдерживают холода. Самая сложная ситуация наблюдается в районе Море Беллинсгаузена, где в 2022 году разрушились четыре из пяти колоний императорских пингвинов. В результате погибли тысячи птенцов.



Источник: https://www.visualcapitalist.com/mapped-population-growth-by-country-2000-2025/
