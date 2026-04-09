Тисячі пташенят гинуть: чому пінгвіни під загрозою

Імператорські пінгвіни, найбільший вид пінгвінів у світі, опинилися під серйозною загрозою через зміну клімату та масове танення льоду в Антарктиді.

Імператорські пінгвіни під загрозою

За даними досліджень, у місцях їхнього розмноження фіксують рекордні темпи руйнування льодових покривів. Це безпосередньо впливає на виживання пташенят, які ще не вміють плавати. Через нестабільність льоду вони падають у воду і гинуть, або не витримують холоду.

Найскладніша ситуація спостерігається в районі Море Беллінсгаузена, де у 2022 році зруйнувалися чотири з п’яти колоній імператорських пінгвінів. Унаслідок цього загинули тисячі пташенят.

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, до 2080-х років популяція цих птахів може скоротитися приблизно на 50%.

Наразі у світі налічується близько 595 тисяч дорослих імператорських пінгвінів, однак вчені попереджають, що тенденція до зменшення популяції вже є очевидною.

Екологи наголошують, що подальше потепління може призвести до втрати критично важливих середовищ існування, від яких залежить виживання цього виду.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що "Ментально пасивні" заняття, зокрема перегляд телевізора, можуть підвищувати ризик розвитку деменції, тоді як розумово активна діяльність має захисний ефект.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в American Journal of Preventive Medicine. У межах дослідження науковці спостерігали за понад 20 тисячами дорослих у Швеції протягом майже 20 років. Учасники повідомляли, як проводять час у сидячому положенні, після чого ці дані зіставили з випадками деменції. Результати показали, що саме характер діяльності має ключове значення. Пасивні заняття, як-от перегляд телевізора, пов’язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень. Водночас розумово активні дії — читання, навчання, розв’язання головоломок або творчі хобі — навпаки сприяють зниженню ризику.

