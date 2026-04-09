Тисячі пташенят гинуть: чому пінгвіни під загрозою

Ткачова Марія
Імператорські пінгвіни, найбільший вид пінгвінів у світі, опинилися під серйозною загрозою через зміну клімату та масове танення льоду в Антарктиді.
Імператорські пінгвіни під загрозою
За даними досліджень, у місцях їхнього розмноження фіксують рекордні темпи руйнування льодових покривів. Це безпосередньо впливає на виживання пташенят, які ще не вміють плавати. Через нестабільність льоду вони падають у воду і гинуть, або не витримують холоду.
Найскладніша ситуація спостерігається в районі Море Беллінсгаузена, де у 2022 році зруйнувалися чотири з п’яти колоній імператорських пінгвінів. Унаслідок цього загинули тисячі пташенят.
За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, до 2080-х років популяція цих птахів може скоротитися приблизно на 50%.
Наразі у світі налічується близько 595 тисяч дорослих імператорських пінгвінів, однак вчені попереджають, що тенденція до зменшення популяції вже є очевидною.
Екологи наголошують, що подальше потепління може призвести до втрати критично важливих середовищ існування, від яких залежить виживання цього виду.