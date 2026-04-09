Тысячи птенцов погибают: почему пингвины под угрозой

Ткачова Марія
Императорские пингвины, самый большой вид пингвинов в мире, оказались под серьезной угрозой из-за изменения климата и массового таяния льда в Антарктиде.
Императорские пингвины под угрозой
По данным исследований, в местах их размножения фиксируют рекордные темпы разрушения ледяных покровов. Это оказывает непосредственное влияние на выживание птенцов, которые еще не умеют плавать. Из-за нестабильности льда они падают в воду и погибают или не выдерживают холода.
Самая сложная ситуация наблюдается в районе Море Беллинсгаузена , где в 2022 году разрушились четыре из пяти колоний императорских пингвинов. В результате погибли тысячи птенцов.
По оценкам Международного союза охраны природы, к 2080-м годам популяция этих птиц может сократиться примерно на 50%.
Сейчас в мире насчитывается около 595 тысяч взрослых императорских пингвинов, однако ученые предупреждают, что тенденция к уменьшению популяции уже очевидна.
Экологи подчеркивают, что дальнейшее потепление может привести к потере критически важных сред обитания, от которых зависит выживание этого вида.