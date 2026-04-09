logo

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тысячи птенцов погибают: почему пингвины под угрозой
НОВОСТИ

Тысячи птенцов погибают: почему пингвины под угрозой

Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения из-за стремительного таяния антарктического льда

9 апреля 2026, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Императорские пингвины, самый большой вид пингвинов в мире, оказались под серьезной угрозой из-за изменения климата и массового таяния льда в Антарктиде.

Императорские пингвины под угрозой

По данным исследований, в местах их размножения фиксируют рекордные темпы разрушения ледяных покровов. Это оказывает непосредственное влияние на выживание птенцов, которые еще не умеют плавать. Из-за нестабильности льда они падают в воду и погибают или не выдерживают холода.

Самая сложная ситуация наблюдается в районе Море Беллинсгаузена , где в 2022 году разрушились четыре из пяти колоний императорских пингвинов. В результате погибли тысячи птенцов.

По оценкам Международного союза охраны природы, к 2080-м годам популяция этих птиц может сократиться примерно на 50%.

Сейчас в мире насчитывается около 595 тысяч взрослых императорских пингвинов, однако ученые предупреждают, что тенденция к уменьшению популяции уже очевидна.

Экологи подчеркивают, что дальнейшее потепление может привести к потере критически важных сред обитания, от которых зависит выживание этого вида.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что "Ментально пассивные" занятия, в частности просмотр телевизора, могут повышать риск развития деменции, тогда как умственно активная деятельность имеет защитный эффект.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine. В рамках исследования ученые наблюдали более 20 тысяч взрослых в Швеции на протяжении почти 20 лет. Участники сообщали, как проводят время в сидячем положении, после чего эти данные сопоставили со случаями деменции. Результаты показали, что характер деятельности имеет ключевое значение. Пассивные занятия, например просмотр телевизора, связаны с повышенным риском когнитивных нарушений. В то же время, умственно активные действия — чтение, обучение, решение головоломок или творческие хобби — наоборот способствуют снижению риска.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/environment/2026/apr/09/mass-drowning-of-chicks-puts-emperor-penguins-at-risk-of-extinction
Теги:

Новости

Все новости