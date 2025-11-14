Найбільша загроза для України: куди буде бити РФ ракетами і дронами

Рубрики
Лиля Воробьева
У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключеннями світла в різних областях відрізнятиметься. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу електроенергія може бути лише кілька годин на добу.
Ракетні удари РФ (фото з відкритих джерел)
Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.
За його словами, у частині західних областей тимчасово є надлишок виробленої електроенергії.
Гончар наголосив, що росіяни продовжують завдавати ударів, а українські енергетики працюють над відновленням, однак повернути систему до повноцінної роботи за короткий час неможливо.
Експерт підкреслив, що й надалі ситуація залишатиметься важкою.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що навіщо РФ вдарила по Сумах ракетою "Циркон" за десятки мільйонів доларів. Росія 14 листопада завдала удару по Сумах відносно новою надзвуковою ракетою "Циркон". При цьому у місті та на його околицях нині вже немає жодних стратегічних обʼєктів, на які можна було б використати таку ракету.Вочевидь, загарбники таким чином хотіли ще раз випробувати свою розробку. Про це в ефірі Radio NV сказав військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний. На його думку, росіяни хотіли добре розгледіти результат влучання ракети, чого не можуть зробити, коли б'ють нею по Києву чи інших містах у глибшому тилу.