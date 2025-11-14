Найбільша загроза для України: куди буде бити РФ ракетами і дронами



У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключеннями світла в різних областях відрізнятиметься. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу електроенергія може бути лише кілька годин на добу.

Ракетні удари РФ (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, у частині західних областей тимчасово є надлишок виробленої електроенергії.

"Але передати її в інші регіони неможливо через обмежену пропускну здатність енергосистеми, адже пошкоджено низку підстанцій, через які має проходити ця електроенергія. Тому відсутність відключень там — явище тимчасове", — зазначив експерт.

Гончар наголосив, що росіяни продовжують завдавати ударів, а українські енергетики працюють над відновленням, однак повернути систему до повноцінної роботи за короткий час неможливо.

"Однак вдається відновлювати її до мінімально необхідного режиму — це, власне, і відбувається постійно з жовтня, коли поновилися систематичні масовані удари по енергетичній інфраструктурі", — пояснив він.

Експерт підкреслив, що й надалі ситуація залишатиметься важкою.

"Найбільша загроза (яка і зараз має місце) — спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми. Це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія. Самі станції можуть продовжувати виробництво, але подати цю енергію в мережу неможливо, доки не будуть відремонтовані підстанції та проведена перекомутація. Отже, ситуація виглядає досить складною, але не варто формувати апокаліптичні прогнози", — підсумував Гончар.

