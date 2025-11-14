Навіщо РФ вдарила по Сумах ракетою «Циркон» за десятки мільйонів доларів: експерт пояснив мотиви ворога

Росія 14 листопада завдала удару по Сумах відносно новою надзвуковою ракетою "Циркон". При цьому у місті та на його околицях нині вже немає жодних стратегічних обʼєктів, на які можна було б використати таку ракету.

Тестовий пуск ракети "Циркон". Фото: з відкритих джерел

Вочевидь, загарбники таким чином хотіли ще раз випробувати свою розробку. Про це в ефірі Radio NV сказав військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

На його думку, росіяни хотіли добре розгледіти результат влучання ракети, чого не можуть зробити, коли б'ють нею по Києву чи інших містах у глибшому тилу.

"Поблизу Сум вони можуть запустити безпілотник і в реальному режимі часу бачити відео. Ну, тобто який просто над координатами висить дрон і знімає. І таким чином вони відслідковують, що відбувається, як працює ця їхня новітня ракета", – сказав експерт.

Разом з тим, Нарожний зазначив, що ракета ще "сира", більшість ударів нею не влучають у ціль. За словами експерта, який сам родом Сум, там уже немає жодних стратегічних об'єктів.

"Усі заводи, які були, вони вже виїхали. Військові частини, вони там є, але вони розпорошені. Ну, тобто знайти якусь одну точку, куди приложитися цим "Цирконом", я не уявляю, що там може бути. Тому це більше виглядає саме як випробування", – сказав Нарожний.

Що відомо про ракету "Циркон"

Гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" в РФ називають "суперзброєю без аналогів". Вперше її офіційно презентували у 2019 році.

За неофіційними даними, "Циркон" має дальність від 400-600 км до понад 1000 км, її швидкість становить до 8-9 Маха. Ракета піднімається на висоту 30-40 км, може нести бойову частину вагою близько 300-400 кг.

Довжина "Циркона" складає близько 8-10 метрів. Такі ракети запускають із вертикальних установок 3С-14, які РФ зазвичай розміщує на кораблях та підводних човнах.

За оцінками експертів вартість виробництва ракети "Циркон" може сягати до 10 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, вранці 14 листопада у Сумах пролунав гучний вибух. Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни завдали удару по місту ракетою "Циркон".