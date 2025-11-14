Зачем РФ ударила по Сумам ракетой «Циркон» за десятки миллионов долларов: эксперт объяснил мотивы врага

Россия 14 ноября нанесла удар по Сумам относительно новой сверхзвуковой ракеты "Циркон". При этом в городе и в его окрестностях сейчас уже нет никаких стратегических объектов, на которые можно было бы использовать такую ракету.

Тестовый запуск ракеты "Циркон". Фото: из открытых источников

Очевидно, захватчики таким образом хотели еще раз опробовать разработку. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

По его мнению, россияне хотели хорошо рассмотреть результат попадания ракеты, чего не могут сделать, когда бьют по Киеву или другим городам в более глубоком тылу.

"Вблизи Сум они могут запустить беспилотник и в реальном режиме времени видеть видео. Ну, то есть просто над координатами висит дрон и снимает. И таким образом они отслеживают, что происходит, как работает их новейшая ракета", – сказал эксперт.

Вместе с тем, Нарожный отметил, что ракета еще "сырая", большинство ударов ею не попадают в цель. По словам эксперта, который сам родом Сум, там уже нет никаких стратегических объектов.

"Все заводы, которые были, они уже уехали. Военные части, они там есть, но они рассеяны. Ну, то есть найти какую-нибудь точку, куда приложиться этим "Цирконом", я не представляю, что там может быть. Поэтому это больше выглядит как испытание", – сказал Нарожный.

Что известно о ракете "Циркон"

Гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" в РФ называют "супероружием без аналогов". Впервые ее официально представили в 2019 году.

По неофициальным данным, "Циркон" имеет дальность от 400-600 км до более чем 1000 км, ее скорость составляет до 8-9 Маха. Ракета поднимается на высоту 30–40 км, может нести боевую часть весом около 300–400 кг.

Длина "Циркона" составляет около 8-10 метров. Такие ракеты запускают из вертикальных установок 3С-14, которые РФ обычно размещает на кораблях и подлодках.

По оценкам экспертов, стоимость производства ракеты "Циркон" может достигать до 10 миллионов долларов США.

Напомним, утром 14 ноября в Сумах раздался громкий взрыв. Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне нанесли удар по городу ракетой "Циркон".