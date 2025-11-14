Самая большая угроза для Украины: куда будет бить РФ ракетами и дронами

Рубрики
Лиля Воробьева
В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключениями света в разных областях будет отличаться. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока электроэнергия может быть всего несколько часов в сутки.
Ракетные удары РФ (фото из открытых источников)
Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.
По его словам, в части западных областей временно есть избыток производимой электроэнергии.
Гончар подчеркнул, что россияне продолжают наносить удары, а украинские энергетики работают над восстановлением, однако вернуть систему к полноценной работе за короткое время невозможно.
Эксперт подчеркнул, что и дальше ситуация будет оставаться тяжелой.
