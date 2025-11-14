Самая большая угроза для Украины: куда будет бить РФ ракетами и дронами



В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключениями света в разных областях будет отличаться. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока электроэнергия может быть всего несколько часов в сутки.

Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в части западных областей временно есть избыток производимой электроэнергии.

"Но передать ее в другие регионы невозможно из-за ограниченной пропускной способности энергосистемы, ведь поврежден ряд подстанций, через которые должна проходить эта электроэнергия. Поэтому отсутствие отключений там — временное явление", — отметил эксперт.

Гончар подчеркнул, что россияне продолжают наносить удары, а украинские энергетики работают над восстановлением, однако вернуть систему к полноценной работе за короткое время невозможно.

"Однако удается восстанавливать ее до минимально необходимого режима — это собственно и происходит постоянно с октября, когда возобновились систематические массированные удары по энергетической инфраструктуре", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что и дальше ситуация будет оставаться тяжелой.

"Наибольшая угроза (которая и сейчас имеет место) — попытки России полностью изолировать атомные электростанции от энергосистемы. Это делается путем поражения подстанций, через которые передается производимая атомными блоками электроэнергия. Сами станции могут продолжать производство, но подать эту энергию в сеть невозможно, пока не будут отремонтированы подстанции и проведена перестановка. апокалиптические прогнозы", — подытожил Гончар.

