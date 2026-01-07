Найбільша небезпека модернізованих "Шахедів" із ПЗРК: що це змінює у війні

Росія модифікує свої далекобійні безпілотники Shahed для поразки українських літаків у рамках ширших зусиль щодо інновацій та створення максимальних можливостей БпЛА дальньої дії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Яка найбільша небезпека модернізованих "Шахедів" із ПЗРК? Чи зможе РФ масово застосовувати такі "Шахеди"? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Противник продовжить експериментувати

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів в ефірі "24 Каналу", що поки невідомо, чи стане таке нововведення росіян постійним, адже воно викликає низку труднощів.

За словами експерта, така конструкція свідчить про спроби ворога збити українські літаки чи гелікоптери, які прикривають небо від повітряних атак.

"Пілот супроводжує "Шахед" з точки А до точки B. Тобто якщо вони роблять масові пуски "Шахедів", це означає, що кожен дрон повинен супроводжувати оператор. Це досить серйозне навантаження, багато викликів та проблем для безперебійності зв'язку та управління. Але сам факт появи означає, що супротивник продовжить експериментувати", – наголосив Іван Тимочко.

Експерт каже, що такий крок росіян може бути як і демонстративним, щоб залякати додатковою загрозою. Однак, якщо випуск таких "Шахедів" масштабуватимуть, загроза може виявитися цілком реальною, і перехоплення дронів стане справді важким завданням для сил ППО.

Небезпека є, і її треба враховувати

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив в ефірі телемарафону, що Росія почала встановлювати переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) на дрони типу "Шахед" – небезпека існує для прифронтових регіонів.

На його думку, цю ідею важко реалізувати, тому що треба добре "захопити" мету. Крім того, треба її утримати якийсь час, бо ПЗРК працює не миттєво.

"Перед тим, як здійснити пуск, треба охолодити систему наведення – головку самонаведення — і це потребує часу. Скажімо так, небезпеки для літаків практично нема – оператор не зможе простежити літак й уразити за допомогою подібного пристрою. Маю на увазі загальну систему ПЗРК на "Шахеді". Для гелікоптерів небезпека трошечки більша, бо швидкість та маневреність гелікоптера менша", — пояснив експерт.

За його словами, дальність такого ПЗРК, зокрема останньої моделі "Верби", — 5 км.

Романенко констатував, що небезпека є і її треба враховувати. Він додав, що погрози потрібно остерігатися переважно вертольотам армійської авіації, які зараз полюють за "Шахедами".

"Не думаю, що це буде масове використання, бо сама по собі ПЗРК дорожча за той "Шахед"... Вони не будуть використовуватися далі, ніж 150 км від лінії фронту, інакше оператор не зможе підтримувати зв'язок, і це будуть гроші на вітер", — зазначив Романенко.

