Наибольшая опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК: что это меняет в войне

Кравцев Сергей
Россия модифицирует свои дальнобойные беспилотники Shahed для поражения украинских самолетов в рамках более широких усилий по инновациям и созданию максимальных возможностей БпЛА дальнего действия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Какая наибольшая опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК? Сможет ли РФ массово применять такие "Шахеды"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире "24 Канала", что пока неизвестно, станет ли такое нововведение россиян постоянным, ведь оно вызывает ряд трудностей.
По словам эксперта, такая конструкция свидетельствует о попытках врага сбить украинские самолеты или вертолеты, которые прикрывают небо от воздушных атак.
Эксперт говорит, что такой шаг россиян может быть, как и демонстративным, чтобы запугать дополнительной угрозой. Однако, если выпуск таких "Шахедов" будут масштабировать, угроза может оказаться вполне реальной, и перехват дронов станет действительно трудной задачей для сил ПВО.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире телемарафона, что Россия начала устанавливать переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) на дроны типа "Шахед" — опасность существует для прифронтовых регионов.
С его точки зрения, эту идею трудно реализовать, потому что надо хорошо "захватить" цель. Кроме того, надо ее удержать какое-то время, потому что ПЗРК работает не одномоментно.
По его словам, дальность подобного ПЗРК, в частности последней модели "Вербы", — 5 км.
Романенко констатировал, что опасность есть, и ее надо учитывать. Он добавил, что угрозы нужно остерегаться в основном вертолетам армейской авиации, которые сейчас охотятся за "Шахедами".
