Наибольшая опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК: что это меняет в войне

Россия модифицирует свои дальнобойные беспилотники Shahed для поражения украинских самолетов в рамках более широких усилий по инновациям и созданию максимальных возможностей БпЛА дальнего действия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Какая наибольшая опасность модернизированных "Шахедов" с ПЗРК? Сможет ли РФ массово применять такие "Шахеды"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Противник продолжит экспериментировать

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире "24 Канала", что пока неизвестно, станет ли такое нововведение россиян постоянным, ведь оно вызывает ряд трудностей.

По словам эксперта, такая конструкция свидетельствует о попытках врага сбить украинские самолеты или вертолеты, которые прикрывают небо от воздушных атак.

"Пилот сопровождает "Шахед" из точки А в точку B. То есть если они делают массовые пуски "Шахедов", это означает, что каждый дрон должен сопровождать оператор. Это довольно серьезная нагрузка, много вызовов и проблем для бесперебойности связи и управления. Но сам факт появления означает, что противник продолжит экспериментировать", – отметил Иван Тимочко.

Эксперт говорит, что такой шаг россиян может быть, как и демонстративным, чтобы запугать дополнительной угрозой. Однако, если выпуск таких "Шахедов" будут масштабировать, угроза может оказаться вполне реальной, и перехват дронов станет действительно трудной задачей для сил ПВО.

Опасность есть, и ее надо учитывать

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире телемарафона, что Россия начала устанавливать переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) на дроны типа "Шахед" — опасность существует для прифронтовых регионов.

С его точки зрения, эту идею трудно реализовать, потому что надо хорошо "захватить" цель. Кроме того, надо ее удержать какое-то время, потому что ПЗРК работает не одномоментно.

"Перед тем, как осуществить пуск, надо охладить систему наведения — головку самонаведения — и это требует времени. Скажем так, опасности для самолетов практически нет — оператор не сможет проследить самолет и поразить с помощью подобного устройства. Имею в виду общую систему ПЗРК на "Шахеде". Для вертолетов опасность немножечко больше, потому что скорость и маневренность вертолета меньше", — пояснил эксперт.

По его словам, дальность подобного ПЗРК, в частности последней модели "Вербы", — 5 км.

Романенко констатировал, что опасность есть, и ее надо учитывать. Он добавил, что угрозы нужно остерегаться в основном вертолетам армейской авиации, которые сейчас охотятся за "Шахедами".

"Не думаю, что это будет массовое использование, потому что сама по себе ПЗРК дороже, чем тот "Шахед"... Они не будут использоваться дальше, чем 150 км от линии фронта, иначе оператор не сможет поддерживать связь, и это будут деньги на ветер", — отметил Романенко.

