Навіть Z-воєнкори не мовчать: про що розповів російський сержант
Навіть Z-воєнкори не мовчать: про що розповів російський сержант

Z-пропагандист оприлюднив звернення російського сержанта, який заявив про “обнулення”, катування та побори у 1435-му полку армії рф

15 лютого 2026, 17:20
Автор:
Ткачова Марія

У російському інформаційному просторі спалахнув черговий скандал, пов’язаний із ситуацією в армії рф. Z-пропагандист Романов оприлюднив звернення військовослужбовця 1435-го полку Дениса Колесникова, який розповів про системні зловживання у своєму підрозділі.

Навіть Z-воєнкори не мовчать: про що розповів російський сержант

«Обнулення» своїх в армії рф

За словами молодшого сержанта, в полку практикуються так звані “обнулення” — позасудові страти або усунення небажаних військових, а також тортури, побиття, побори й вимагання грошей. Він також заявив про випадки торгівлі зброєю та зловживання владою з боку командирів.

Подібні свідчення не є новими для російської армії — раніше про побиття, катування та корупцію неодноразово повідомляли як правозахисники, так і самі військові. Водночас показовим є те, що цього разу історію поширив саме представник проросійського середовища.

У зверненні Колесников називає конкретні імена та позивні командирів, яких звинувачує у знущаннях і корупції. Проте жодної публічної реакції з боку російської влади чи силових структур наразі немає. У російських соцмережах обговорення також швидко зійшло нанівець.

Експерти зазначають, що війна створила сприятливий ґрунт для безкарності й криміналізації частини військових підрозділів. За відсутності ефективного контролю подібні практики можуть лише поширюватися.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження військового та економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи ударів по ключових об’єктах у глибині території рф та на тимчасово окупованих територіях.



Джерело: https://t.me/hochu_zhyt/4432
