У російському інформаційному просторі спалахнув черговий скандал, пов’язаний із ситуацією в армії рф. Z-пропагандист Романов оприлюднив звернення військовослужбовця 1435-го полку Дениса Колесникова, який розповів про системні зловживання у своєму підрозділі.

«Обнулення» своїх в армії рф

За словами молодшого сержанта, в полку практикуються так звані “обнулення” — позасудові страти або усунення небажаних військових, а також тортури, побиття, побори й вимагання грошей. Він також заявив про випадки торгівлі зброєю та зловживання владою з боку командирів.

Подібні свідчення не є новими для російської армії — раніше про побиття, катування та корупцію неодноразово повідомляли як правозахисники, так і самі військові. Водночас показовим є те, що цього разу історію поширив саме представник проросійського середовища.

У зверненні Колесников називає конкретні імена та позивні командирів, яких звинувачує у знущаннях і корупції. Проте жодної публічної реакції з боку російської влади чи силових структур наразі немає. У російських соцмережах обговорення також швидко зійшло нанівець.

Експерти зазначають, що війна створила сприятливий ґрунт для безкарності й криміналізації частини військових підрозділів. За відсутності ефективного контролю подібні практики можуть лише поширюватися.

