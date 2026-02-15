Даже Z-военкоры не молчат: о чем рассказал российский сержант

В российском информационном пространстве разразился очередной скандал, связанный с ситуацией в армии РФ. Z-пропагандист Романов обнародовал обращение военнослужащего 1435 полка Дениса Колесникова, который рассказал о системных злоупотреблениях в своем подразделении.

«Обнуление» своих в армии рф

По словам младшего сержанта, в полку практикуются так называемые обнуления — внесудебные казни или устранение нежелательных военных, а также пытки, избиения, поборы и вымогание денег. Он также заявил о случаях торговли оружием и злоупотреблении властью со стороны командиров.

Подобные свидетельства не являются новыми для российской армии — ранее об избиениях, пытках и коррупции неоднократно сообщали как правозащитники, так и сами военные. В то же время показательно то, что на этот раз историю распространил именно представитель пророссийской среды.

В обращении Колесников называет конкретные имена и позывные командиров, обвиняемых в издевательствах и коррупции. Однако никакой публичной реакции со стороны российской власти или силовых структур пока нет. В российских соцсетях обсуждение также быстро сошло на нет.

Эксперты отмечают, что война создала благоприятную почву для безнаказанности и криминализации части военных подразделений. При отсутствии эффективного контроля подобные практики могут только распространяться.

