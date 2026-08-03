Навіть російські воїнкори більше не вірять Кремлю: що тільки зараз визнали у РФ

Успішні удари українських безпілотників по об'єктах у глибині російської території викликають дедалі більше роздратування навіть серед російських провоєнних блогерів. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував реакцію російського інформаційного простору на останні атаки.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, один із пов'язаних із Кремлем військових блогерів публічно визнав, що вже другий місяць поспіль Україна зберігає високу інтенсивність далекобійних ударів по російському тилу. При цьому, незважаючи на заяви влади про велику кількість перехоплених цілей, російська система протиповітряної оборони не здатна гарантувати безпеку стратегічно важливих об'єктів.

Особливе невдоволення, як зазначають у ISW, викликає офіційна риторика російської влади. Військор розкритикував чиновників за те, що вони продовжують пояснювати пошкодження інфраструктури виключно падінням "уламків" збитих безпілотників та ракет, уникаючи визнання успішних українських атак.

На думку блогера, подібна практика не дозволяє об'єктивно оцінювати реальні загрози та перешкоджає пошуку рішень для захисту російських об'єктів. В інституті вважають показовим той факт, що подібна критика звучить вже не з боку незалежних джерел, а з-поміж авторів, які традиційно підтримують Кремль і російську армію.

Експерти ISW зазначають, що подібні заяви свідчать про зростання невдоволення якістю захисту російського тилу та інформаційною політикою влади. Чим частіше українські удари досягають цілей на значній відстані від лінії фронту, тим складніше Кремлю переконувати власне суспільство, що ситуація перебуває під повним контролем.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські Сили оборони продовжують системну кампанію знищення російської військової інфраструктури в глибокому тилу. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з останніх цілей стала авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області – один із ключових аеродромів стратегічної авіації Росії.



