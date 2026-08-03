Даже российские военкоры больше не верят Кремлю: что только сейчас признали в РФ

Успешные удары украинских беспилотников по объектам в глубине российской территории вызывают все большее раздражение даже среди провоенных российских блогеров. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), который проанализировал реакцию российского информационного пространства на последние атаки.

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, один из связанных с Кремлем военных блогеров публично признал, что уже второй месяц подряд Украина сохраняет высокую интенсивность дальнобойных ударов по российскому тылу. При этом, несмотря на заявления властей о большом количестве перехваченных целей, российская система противовоздушной обороны не способна гарантировать безопасность стратегически важных объектов.

Особое недовольство, как отмечают в ISW, вызывает официальная риторика российских властей. Военкор раскритиковал чиновников за то, что они продолжают объяснять повреждения инфраструктуры исключительно падением "обломков" сбитых беспилотников и ракет, избегая признания успешных украинских атак.

По мнению блогера, подобная практика не позволяет объективно оценивать реальные угрозы и препятствует поиску решений для защиты российских объектов. В институте считают показательным тот факт, что подобная критика звучит уже не со стороны независимых источников, а из среды авторов, традиционно поддерживающих Кремль и российскую армию.

Эксперты ISW отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о растущем недовольстве качеством защиты российского тыла и информационной политикой властей. Чем чаще украинские удары достигают целей на значительном расстоянии от линии фронта, тем сложнее Кремлю убеждать собственное общество, что ситуация находится под полным контролем.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские Силы обороны продолжают системную кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в глубоком тылу. По оценке американского Института изучения войны (ISW), одной из последних целей стала авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – один из ключевых аэродромов стратегической авиации России.



