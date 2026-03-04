Навіть це не допоможе Путіну: на Заході повідомили, яка нова проблема стане зашморгом для диктатора

Попри стрімке зростання світових цін на нафту через удари США та Ізраїлю по об’єктах Ірану, фінансовий стан Російської Федерації залишається нестабільним. За даними Reuters, навіть підвищення вартості еталонної марки Brent вище 83 доларів за барель у березні 2026 року не змогло компенсувати втрати російського бюджету.

Російська нафта продовжує продаватися зі значним дисконтом. Зокрема, Urals реалізується в середньому на 26 доларів дешевше за світовий стандарт, що суттєво виснажує федеральну скарбницю. Головними чинниками такого падіння доходів аналітики називають жорсткі санкції Заходу та обмеження з боку Європейського Союзу, який встановив граничну ціну на рівні 44,10 долара за барель.

Енергетична галузь РФ, що приносить близько чверті всіх бюджетних надходжень, дедалі втрачає прибутковість. Для досягнення балансування державного бюджету ціна на Urals мала б зрости приблизно на 50% від поточних показників. На сьогодні середня ціна російської нафти становить близько 46 доларів, тоді як бюджет на 2026 рік формувався, виходячи з очікуваної вартості 59 доларів за барель. Додатковим тягарем є постійне зростання витрат на ведення війни та оборонний сектор.

Російський Центральний банк намагається заспокоїти фінансові ринки, стверджуючи, що різкого падіння рубля не очікується. Проте експерти прогнозують, що збереження поточної ціни на Urals призведе до суттєвого ослаблення національної валюти та збільшення бюджетного дефіциту, який до кінця року може перевищити офіційні прогнози утричі.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри чотири роки повномасштабної війни, Росія не змогла реалізувати свої ключові цілі вторгнення в Україну, а її досягнення на фронті залишаються мінімальними. Водночас конфлікт значно послабив позиції Москви на міжнародній арені та зробив її більш залежною від Китаю, зазначає аналітичний матеріал The New York Times.