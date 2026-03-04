Несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за ударов США и Израиля по объектам Ирана, финансовое состояние Российской Федерации остается нестабильным. По данным Reuters, даже повышение стоимости эталонной марки Brent выше 83 долларов за баррель в марте 2026 года не смогло компенсировать потери российского бюджета.

Фото: из открытых источников

Российская нефть продолжает продаваться со значительным дисконтом. В частности, Urals реализуется в среднем на 26 долларов дешевле мирового стандарта, что существенно истощает федеральную казну. Главными факторами такого падения доходов аналитики называют жесткие санкции Запада и ограничения со стороны Европейского Союза, установившего предельную цену на уровне 44,10 доллара за баррель.

Энергетическая отрасль РФ, приносящая около четверти всех бюджетных поступлений, все теряет доходность. Для достижения балансировки государственного бюджета цена на Urals должна была вырасти примерно на 50% от текущих показателей. Сегодня средняя цена российской нефти составляет около 46 долларов, тогда как бюджет на 2026 год формировался, исходя из ожидаемой стоимости 59 долларов за баррель. Дополнительным бременем является постоянный рост расходов на ведение войны и оборонный сектор.

Российский Центральный банк пытается успокоить финансовые рынки, утверждая, что резкое падение рубля не ожидается. Однако эксперты прогнозируют, что сохранение текущей цены на Urals приведет к существенному ослаблению национальной валюты и увеличению бюджетного дефицита, который до конца года может превысить официальные прогнозы в три раза.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на четыре года полномасштабной войны, Россия не смогла реализовать свои ключевые цели вторжения в Украину, а ее достижения на фронте остаются минимальными. В то же время, конфликт значительно ослабил позиции Москвы на международной арене и сделал ее более зависимой от Китая, отмечает аналитический материал The New York Times.