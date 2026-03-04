logo_ukra

Путін остаточно зазнав фіаско в Україні та повністю залежить від Китаю: наведено вражаючі докази
Путін остаточно зазнав фіаско в Україні та повністю залежить від Китаю: наведено вражаючі докази

За чотири роки після початку вторгнення Росія не досягла перемоги в Україні, зазнала серйозних втрат і суттєво збільшила свою залежність від Китаю

4 березня 2026, 11:10
Автор:
Клименко Елена

Попри чотири роки повномасштабної війни, Росія не змогла реалізувати свої ключові цілі вторгнення в Україну, а її досягнення на фронті залишаються мінімальними. Водночас конфлікт значно послабив позиції Москви на міжнародній арені та зробив її більш залежною від Китаю, зазначає аналітичний матеріал The New York Times.

Путін остаточно зазнав фіаско в Україні та повністю залежить від Китаю: наведено вражаючі докази

Кремль планував швидке захоплення України, розпочавши наступ 24 лютого 2022 року з кількох напрямків — на Київ, Харків, південь та схід країни. Багато експертів тоді прогнозували, що Україна може опинитися під контролем Росії за лічені дні. Проте реальність виявилася зовсім іншою: навіть через чотири роки Росія не контролює жодного обласного центру України, а просування на фронті відбувається повільно та супроводжується значними втратами.

За даними Центр міжнародних стратегічних досліджень, з початку війни Росія втратила понад 1,2 мільйона осіб — убитими, пораненими та зниклими безвісти. Особливо важкими стали втрати протягом останнього року: близько 400 тисяч російських військових було вражено, при цьому захоплено лише приблизно 0,8% території України.

Аналітики відзначають, що одним із факторів повільного наступу є сучасна війна: великі угруповання легко виявляються за допомогою дронів та сучасних систем розвідки. Тому російські війська змушені діяти малими групами, іноді пересуваючись пішки, на велосипедах або в багі.

Помилки Кремля почалися ще на початку вторгнення: командування недооцінило український опір та почало наступ на кількох напрямках одночасно, що розтягнуло ресурси та ускладнило координацію дій. Навіть активізація наступальних операцій у 2024 році не дала стратегічних проривів, а успіхи на фронті залишаються точковими та обмеженими.

Як вже писали "Коментарі", вранці 4 березня російські окупаційні війська здійснили атаку на пасажирський поїзд у Миколаєві, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа, постраждав один працівник залізниці. 

 



