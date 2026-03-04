Путін остаточно зазнав фіаско в Україні та повністю залежить від Китаю: наведено вражаючі докази

Попри чотири роки повномасштабної війни, Росія не змогла реалізувати свої ключові цілі вторгнення в Україну, а її досягнення на фронті залишаються мінімальними. Водночас конфлікт значно послабив позиції Москви на міжнародній арені та зробив її більш залежною від Китаю, зазначає аналітичний матеріал The New York Times.

Фото: з відкритих джерел

Кремль планував швидке захоплення України, розпочавши наступ 24 лютого 2022 року з кількох напрямків — на Київ, Харків, південь та схід країни. Багато експертів тоді прогнозували, що Україна може опинитися під контролем Росії за лічені дні. Проте реальність виявилася зовсім іншою: навіть через чотири роки Росія не контролює жодного обласного центру України, а просування на фронті відбувається повільно та супроводжується значними втратами.

За даними Центр міжнародних стратегічних досліджень, з початку війни Росія втратила понад 1,2 мільйона осіб — убитими, пораненими та зниклими безвісти. Особливо важкими стали втрати протягом останнього року: близько 400 тисяч російських військових було вражено, при цьому захоплено лише приблизно 0,8% території України.

Аналітики відзначають, що одним із факторів повільного наступу є сучасна війна: великі угруповання легко виявляються за допомогою дронів та сучасних систем розвідки. Тому російські війська змушені діяти малими групами, іноді пересуваючись пішки, на велосипедах або в багі.

Помилки Кремля почалися ще на початку вторгнення: командування недооцінило український опір та почало наступ на кількох напрямках одночасно, що розтягнуло ресурси та ускладнило координацію дій. Навіть активізація наступальних операцій у 2024 році не дала стратегічних проривів, а успіхи на фронті залишаються точковими та обмеженими.

