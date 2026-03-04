Китай похоронил все надежды Путина на победу в войне: на Западе шокировали детали

Несмотря на четыре года полномасштабной войны Россия не смогла реализовать свои ключевые цели вторжения в Украину, а ее достижения на фронте остаются минимальными. В то же время, конфликт значительно ослабил позиции Москвы на международной арене и сделал ее более зависимой от Китая, отмечает аналитический материал The New York Times.

Фото: из открытых источников

Кремль планировал скорый захват Украины, начав наступление 24 февраля 2022 года по нескольким направлениям — на Киев, Харьков, юг и восток страны. Многие эксперты тогда прогнозировали, что Украина может оказаться под контролем России в считанные дни. Однако реальность оказалась совсем другой: даже через четыре года Россия не контролирует ни один областной центр Украины, а продвижение на фронте происходит медленно и сопровождается значительными потерями.

По данным Центр международных стратегических исследований, с начала войны Россия потеряла более 1,2 миллиона человек — убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Особенно тяжелыми стали потери за последний год: около 400 тысяч российских военных были поражены, при этом захвачено лишь примерно 0,8% территории Украины.

Аналитики отмечают, что одним из факторов медленного наступления является современная война: большие группировки легко оказываются с помощью дронов и современных систем разведки. Поэтому русские войска вынуждены действовать малыми группами, иногда передвигаясь пешком, на велосипедах или в баге.

Ошибки Кремля начались еще в начале вторжения: командование недооценило украинское сопротивление и начало наступление на нескольких направлениях одновременно, что растянуло ресурсы и усложнило координацию действий. Даже активизация наступательных операций в 2024 г. не дала стратегических прорывов, а успехи на фронте остаются точечными и ограниченными.

